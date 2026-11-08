Nécrologie : Mariama Ndiaye, épouse de Baye Niass, n’est plus

La communauté de Médina Baye est en deuil. Mariama Ndiaye, épouse de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass, a été rappelée à Dieu. Issue d’une prestigieuse lignée du Saloum, elle était surnommée la « Linguère du Saloum ».

Petite-fille de Bour Saloum Guédel Mbodj et fille de Babacar Ndene Ndiaye, la défunte laisse le souvenir d’une femme attachée aux valeurs de solidarité, de fraternité et de service à l’humanité.

Tout au long de son existence, Mariama Ndiaye s’est distinguée par son engagement au service des communautés, sans distinction d’appartenance religieuse, coutumière ou sociale. Son parcours était notamment marqué par la générosité, la dignité et le dévouement à l’épanouissement de l’humain.

Sa disparition constitue une douloureuse perte pour sa famille, ses proches et toutes les personnes qui ont bénéficié de son engagement.

À la suite de cette disparition, la rédaction présente ses condoléances à l’ensemble de la communauté de la Tarikha Tidiane, au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, ainsi qu’à son fils, Mohamed Khalifa Niass, ancien député-maire de Kaolack.

Qu’Allah SWT lui accorde Son pardon, l’accueille dans Son Paradis éternel et récompense abondamment toutes les bonnes œuvres qu’elle a accomplies ici-bas.