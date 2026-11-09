«Négociations» Diomaye-Sonko : Kiiraay dénonce des « intoxications politiques » de Cheikh Yérim Seck

Les révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck sur de supposées négociations secrètes entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le leader de Pastef, Ousmane Sonko, ont provoqué une réaction du camp présidentiel. Dans une mise au point rendue publique ce 9 novembre 2026, la Cellule de communication de Kiiraay a vivement contesté les déclarations du journaliste, les qualifiant d’« intoxication politique et contre-vérités ».

La formation politique dirigée par Aminata Touré déplore ce qu’elle considère comme une posture de « révélateur autoclamé de secrets politiques ». Elle remet notamment en cause la fiabilité des annonces faites par Cheikh Yérim Seck sur les ondes de la RFM. « Annonces fracassantes, prétendues confidences et prédictions présentées comme des certitudes : autant de déclarations dont la fiabilité mérite d’être sérieusement questionnée à l’épreuve des faits », indique le document.

Le parti s’est également prononcé sur les chiffres attribués au Pastef par le journaliste, notamment les 500 000 suffrages évoqués et une cote de 59 %. À ce sujet, Kiiraay réclame davantage de transparence sur les données avancées et interpelle directement leur auteur sur les instituts concernés, les méthodologies utilisées, la taille des échantillons, les dates de réalisation des enquêtes et les marges d’erreur.

« Un sondage n’est ni une incantation ni un instrument de propagande », rappelle la Cellule de communication, qui ajoute qu’« un chiffre lancé sur un plateau de télévision ne constitue pas une vérité ». La formation politique critique également ce qu’elle présente comme des variations dans les positions de Cheikh Yérim Seck au fil des séquences politiques.

Sur la question des échanges privés prêtés à Bassirou Diomaye Faye, Kiiraay affirme qu’aucune personne ne peut prétendre parler au nom du chef de l’État ou connaître ses intentions sans éléments vérifiables. « Personne ne peut s’arroger le droit de parler au nom du président Bassirou Diomaye Faye, encore moins de prétendre connaître ses pensées, ses intentions ou la teneur de ses échanges privés sans éléments vérifiables », soutiennent les signataires.

En conséquence, le parti formule un « démenti formel » concernant les informations diffusées sur la RFM au sujet du président de la République. Tout en appelant à un débat public responsable et fondé sur des éléments vérifiables, Kiiraay conclut que « la vérité ne se fabrique pas » et que « l’opinion publique sénégalaise ne saurait être prise pour un public crédule ».