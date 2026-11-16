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Société

OIF : L’élection du nouveau secrétaire général reportée à 2027

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L’élection du nouveau secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), initialement prévue ce lundi à Phnom Penh, au Cambodge, a été reportée d’un an. Cette décision serait liée à l’absence de consensus autour d’une candidature unique, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant plusieurs sources médiatiques.

En conséquence, le mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, à la tête de l’organisation depuis 2019, est prorogé jusqu’en 2027.

Candidate à sa propre succession, Louise Mushikiwabo était en compétition avec trois autres personnalités : l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, la Congolaise Juliana Lumumba et l’ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

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