OIF : L’élection du nouveau secrétaire général reportée à 2027

L’élection du nouveau secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), initialement prévue ce lundi à Phnom Penh, au Cambodge, a été reportée d’un an. Cette décision serait liée à l’absence de consensus autour d’une candidature unique, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant plusieurs sources médiatiques.

En conséquence, le mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, à la tête de l’organisation depuis 2019, est prorogé jusqu’en 2027.

Candidate à sa propre succession, Louise Mushikiwabo était en compétition avec trois autres personnalités : l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, la Congolaise Juliana Lumumba et l’ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.