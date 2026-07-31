ONU : Jean-Paul Carteron estime que le premier vote exploratoire ne scelle pas le sort de Macky

Le premier vote exploratoire organisé dans le cadre du processus de désignation du prochain Secrétaire général des Nations Unies continue de susciter des réactions. Dans une publication diffusée sur le réseau social X, l’ambassadeur Jean-Paul Carteron, fondateur du Forum de Crans Montana, estime que ce premier scrutin ne constitue en rien un verdict définitif sur les candidatures en lice, notamment celle de l’ancien président sénégalais Macky Sall.

Selon lui, les premiers résultats traduisent avant tout une dynamique politique observée depuis plusieurs semaines au sein des milieux diplomatiques. Il explique qu’un courant favorable à « une femme, issue de l’Amérique latine et des Caraïbes » semble avoir influencé ce premier vote, permettant aux candidates de cette région de bénéficier d’un soutien initial.

Jean-Paul Carteron considère toutefois que cette tendance ne préjuge pas de l’issue finale du processus. Il affirme que les « votes de découragement enregistrés à l’égard de Macky Sall […] ne sont que de circonstance, ne pouvant être interprétés comme un rejet définitif alors que le débat de fond n’a pas encore commencé ».

Pour le diplomate, les premiers tours de scrutin reflètent généralement des préférences politiques ou régionales avant que les discussions ne s’orientent vers les critères de fond. Il estime que « les premiers votes reflètent toujours des préférences politiques ou régionales » et que, par la suite, les États membres privilégient davantage l’expérience et les capacités des candidats.

Dans un contexte international marqué par les conflits armés, les tensions géopolitiques et les défis climatiques et économiques, Jean-Paul Carteron juge que l’Organisation des Nations Unies a besoin d’un dirigeant disposant d’une forte expérience politique et diplomatique. À ses yeux, ces exigences requièrent « un Secrétaire général doté d’une autorité politique réelle et reconnue, d’une expérience internationale de premier plan et d’une capacité éprouvée à dialoguer, d’égal à égal, avec les chefs d’État et de gouvernement des cinq continents ».

L’ambassadeur soutient que l’ancien président sénégalais répond à ces critères. « Le Président Sall est le seul du groupe à les réunir », affirme-t-il, tout en reconnaissant que les autres candidats disposent également de parcours remarquables dans les domaines de la diplomatie, des organisations internationales ou de la vie politique.

Jean-Paul Carteron appelle à laisser le processus suivre son cours, estimant que les membres du Conseil de sécurité auront à faire un choix déterminant pour l’avenir de l’Organisation. « Les membres du Conseil de sécurité savent qu’ils tiennent entre leurs mains la dernière chance de survie de l’Organisation et une bonne partie de l’avenir du monde. Faisons-leur confiance », conclut-il.