Oumar Sow saisit le doyen des juges après l’incident au tribunal de Pikine-Guédiawaye

L’ancien ministre conseiller Oumar Sow est passé à l’acte. Par l’intermédiaire de ses avocats, le président du mouvement And – Marchons Ensemble a déposé, ce mercredi, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, selon des sources de Seneweb. Il vise notamment des faits de violences volontaires commises par des agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que toute autre infraction que l’information judiciaire permettrait de caractériser.

Dans sa plainte, Oumar Sow revient en détail sur l’incident survenu le vendredi 2 octobre 2026 au tribunal de Pikine-Guédiawaye, où il avait rendez-vous à 12 heures avec un juge. Arrivé peu après l’heure convenue, il affirme avoir trouvé, au premier étage, un agent présenté comme un agent de sécurité de proximité installé devant le bureau du magistrat. Après l’avoir salué et demandé si le juge était présent, il dit avoir été interrogé sur l’existence de son rendez-vous, puis sur sa certitude quant à celui-ci. Selon son récit, l’échange aurait progressivement dégénéré après plusieurs remarques qu’il jugeait irrespectueuses.

Alors qu’il s’apprêtait à appeler le juge pour signaler sa présence, Oumar Sow affirme avoir été de nouveau interpellé par l’agent. Il explique avoir proposé d’attendre dans le couloir ou dans son véhicule et d’être averti lorsque le magistrat serait disponible. Il dit avoir finalement demandé à l’agent d’adopter une attitude plus respectueuse. Selon sa plainte, celui-ci se serait alors levé, serait venu vers lui et lui aurait ordonné de descendre, le terme « dégager » étant mentionné dans son récit. Oumar Sow affirme lui avoir demandé de se calmer, avant que l’agent ne commence à le pousser violemment pour le contraindre à quitter les lieux.

La situation aurait ensuite pris une autre ampleur avec l’intervention d’environ quatre agents des Forces de défense et de sécurité. Selon le plaignant, ces derniers se seraient joints au premier agent pour le pousser et lui ordonner de descendre. Il affirme leur avoir demandé de cesser les violences tout en indiquant qu’il était disposé à quitter les lieux tranquillement. Malgré cela, il soutient avoir été saisi des deux côtés et par les jambes. La manœuvre lui aurait donné le sentiment que les agents tentaient de le projeter dans l’escalier, l’exposant ainsi à un risque de chute. Une femme présente sur place, qui aurait déclaré le connaître comme habitant de Yeumbeul, se serait alors agrippée à lui pour l’aider à éviter de tomber.

Oumar Sow affirme ensuite que ses vêtements ont été déchirés et qu’il a reçu plusieurs coups. Il dit avoir exprimé son indignation devant les personnes présentes, dont certaines le connaissaient comme acteur politique. Depuis le parking du tribunal, il aurait réussi à joindre le juge par téléphone afin de lui expliquer ce qui venait de se produire. Mais, selon son récit, plusieurs agents seraient revenus pendant cette communication et lui auraient demandé de quitter les lieux. Un autre agent aurait ensuite ordonné qu’il soit conduit à la cave du tribunal. Alors qu’il tenait son téléphone et une enveloppe de documents, Oumar Sow affirme avoir été saisi avec force et conduit brutalement vers la cave.

À proximité de celle-ci, le plaignant dit avoir perdu connaissance. Il précise ne pas être en mesure de décrire lui-même les gestes qui auraient été accomplis durant cette période. Il affirme s’être ensuite retrouvé dans une cellule, sans son téléphone, avec des vêtements déchirés et des blessures à la tête et au membre supérieur. Un avocat l’aurait reconnu dans cet état et lui aurait demandé ce qui s’était passé. Oumar Sow lui aurait demandé d’informer le juge ainsi que son conseil, Me Oumar Youm. Il indique que l’identité et les coordonnées de cet avocat seront communiquées dès qu’elles auront été recueillies.

Environ une heure après son placement à la cave, des agents du commissariat de Wakhinane Guédiawaye seraient venus le chercher. Oumar Sow affirme avoir été conduit menotté au commissariat, sous le regard de personnes ayant assisté aux événements. Il demande que les circonstances, les horaires et le fondement de cette privation de liberté soient vérifiés à partir des registres et des actes de procédure. À son arrivée, le commissaire qui l’a reçu aurait adopté, selon lui, une attitude calme, demandé le retrait des menottes, une chaise et de l’eau, avant de l’inviter à se détendre. Le plaignant précise ne lui imputer aucun acte de brutalité sur la base de son récit.

Vers 17 heures, Oumar Sow dit avoir ressenti des malaises à la tête et au corps et avoir demandé à consulter un médecin. Il affirme avoir été conduit sous escorte à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, où des soins ont été prodigués pour ses blessures à la tête et à la main. Il indique avoir reçu deux injections présentées comme antitétaniques, dont la nature exacte devra être confirmée par le dossier médical. Une ordonnance et un certificat médical lui auraient également été délivrés. Il affirme avoir finalement été libéré après 20 heures le même jour, sans avoir été auditionné.

Dans sa plainte, Oumar Sow demande que les faits soient examinés sous plusieurs qualifications. Il évoque notamment les violences volontaires et les violences commises dans l’exercice des fonctions, en se référant aux articles 294, 296 et 166 du Code pénal, selon les conséquences et la durée d’incapacité qui seront éventuellement constatées. Il cite également l’article 295-1 du Code pénal relatif notamment aux violences physiques ou mentales volontairement exercées par un agent public ou une personne agissant à titre officiel dans un but de représailles ou d’intimidation. Il estime que l’enchaînement des faits doit permettre de déterminer le rôle de chacun, les ordres donnés et le but poursuivi.

Le plaignant invoque par ailleurs les garanties relatives à la protection de l’intégrité et de la dignité humaines, notamment les articles 7 et 9 de la Constitution, l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 16 de la Convention contre la torture. Il demande également que soient vérifiés les motifs, les ordres et les formalités ayant entouré son placement à la cave puis son maintien au commissariat. Selon lui, ces éléments pourraient être examinés au regard de l’article 106 du Code pénal et des autres dispositions applicables.

Oumar Sow affirme enfin avoir subi un préjudice personnel et direct du fait des blessures et douleurs qu’il dit avoir subies, de la peur d’une chute dans l’escalier, de la détresse liée aux violences et à la perte de connaissance, ainsi que de l’humiliation publique et de la détérioration de ses vêtements. Il se constitue partie civile afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qui seront établis. Il demande notamment l’identification des agents présents au tribunal le 2 octobre, l’exploitation des registres et tableaux de service, la vérification des documents relatifs à son passage à la cave et au commissariat, ainsi que la réquisition des images de vidéosurveillance. Il sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une information contre X et demande que toutes les mesures utiles soient prises pour établir les responsabilités dans cette affaire.