Ousmane Sonko s’oppose à tout report des élections locales de 2027

En déplacement à Bambey, samedi 25 juillet 2026, à l’occasion du lancement de la campagne de vente des cartes de son parti, Ousmane Sonko a réaffirmé son opposition à tout éventuel report des élections locales prévues en janvier 2027. Le leader de Pastef a appelé au respect du calendrier électoral, estimant que les Sénégalais attendent ce rendez-vous démocratique.

Prenant la parole au stade omnisports de Bambey, le président de Pastef a insisté sur l’importance des prochaines élections locales, qui permettront de désigner les maires et les présidents de conseils départementaux.

Face aux spéculations sur un possible décalage du scrutin, Ousmane Sonko a affiché une position sans équivoque. « Nous avons combattu les reports d’élections dans le passé. Donc nous n’allons pas l’accepter aujourd’hui », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Selon lui, les appels à un report seraient motivés par des considérations politiques. Il estime que certains responsables redoutent la capacité de mobilisation et la représentativité de Pastef sur l’ensemble du territoire national.

Réaffirmant sa confiance dans les urnes, le leader du parti a invité les différents acteurs politiques à se préparer à la compétition électorale plutôt qu’à réclamer un report. « La population n’attend que les élections », a-t-il lancé, ajoutant que tous les candidats déclarés devront se mesurer à Pastef lors du scrutin.