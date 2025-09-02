Ouverture du 19ᵉ Forum africain des systèmes alimentaires…à Diamniadio

Ce lundi à Diamniadio, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, a présidé la cérémonie d’ouverture du 19ᵉ Forum africain des systèmes alimentaires. L’événement a réuni des dirigeants africains et internationaux, dont Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, ainsi que de nombreuses personnalités du continent et du monde.

Dans son allocution, le Chef de l’État a souligné le potentiel immense de l’Afrique pour assurer sa souveraineté alimentaire, rappelant que le continent possède 65 % des terres arables mondiales, une jeunesse dynamique et créative, ainsi qu’une richesse hydrique considérable. « Ces atouts font de l’Afrique un acteur majeur capable de nourrir le monde », a-t-il affirmé.

Le Président Faye a insisté sur la nécessité d’investir massivement dans plusieurs domaines clés : la modernisation de l’agriculture, la maîtrise de l’eau, la transformation locale des produits agricoles, le développement des chaînes de valeur et du commerce intra-africain, ainsi que l’innovation et la digitalisation.

Il a également appelé à rendre l’agriculture plus attractive pour la jeunesse africaine et à en faire le moteur d’une renaissance continentale fondée sur la souveraineté, l’innovation et un développement partagé.

Le Forum africain des systèmes alimentaires se veut un espace stratégique de dialogue et de coopération pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent et promouvoir des solutions durables et innovantes.