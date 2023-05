Pétrole et Gaz au Sénégal : La CJI passe en revue le cadre juridique

Le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz sur son territoire. Une découverte qui a stimulé l’intérêt pour l’exploitation. Depuis lors, plusieurs autres découvertes ont été faites, y compris de vastes gisements de gaz naturel offshore au large de la côte sénégalaise. La découverte de ces réserves a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par le gouvernement sénégalais qui y voit une opportunité pour diversifier l’économie et améliorer les conditions de vie de la population.

Le potentiel de développement économique grâce à la production de pétrole et de gaz est énorme, avec des avantages économiques tels que des recettes fiscales pour le gouvernement, une augmentation de l’emploi et un accroissement de l’investissement étranger. A travers un panel, sous le thème : «Pétrole et gaz naturel au Sénégal : qu’en est il du cadre juridique » la Jeune Chambre Internationale (JCI) a mis sur la table le cadre juridique. Depuis la découverte du pétrole et du gaz, les spéculations vont bon train.

« Le cadre juridique est important dans la mesure où les revenus qui découlent du pétrole seront très importants pour le pays. Il y’a aussi une incompréhension par rapport aux différents enjeux relatifs au pétrole et au gaz. Il y’a énormément de spéculations raison pour laquelle nous avons décidé d’organiser cette rencontre pour pouvoir donner les informations nécessaires à la population », explique un des panélistes.

« Le cadre juridique permet d’organiser un secteur. Aujourd’hui au Sénégal, on a fait la découverte du gaz et pétrole depuis 2014. Et notre cadre juridique a encore changé depuis 2016 avec la Constitution du Sénégal en son article 27 que toute ressource naturelle appartient au peuple. Ce qui a été repris par le Code pétrolier de 2019. Et ensuite d’autres loi sont pris notamment la loi sur le contenu local, le code gazier a été également pris, la loi sur le revenu pétrolier et gazier (…) », déclare Birame Sow

Le responsable juridique de Petrosen d’aller en profondeur : « le cadre juridique ne s’arrête pas uniquement au niveau de l’amont pétrolier. Il touche aussi la partie intermédiaire parce que le secteur pétrolier c’est aussi l’amont et l’aval. Et dans tous les secteurs d’activité, chacune de ses activités le cadre juridique l’organise bien. Au niveau de l’amont intermédiaire nous avons un portail qui va permettre aux sénégalais de créer des sociétés et d’avoir des licences pour s’activer dans cette partie du gaz naturel », dit-il.

L’exploitation de ces ressources a de nombreux enjeux dans un pays comme le Sénégal. Sur le plan social, « le Sénégal compte sur des revenus pétroliers pour augmenter de façon drastique ses projets. Ainsi que réduire le coût de la vie », explique-t-on lors du networking de ce samedi. Des enjeux sont aussi relatifs au code pétrolier. Car « les différents contrats signés sont sous l’emprise du code pétrolier de 1998 qui a été revisité en 2019 ». Désormais, tous les contrats «en cours vont recevoir le régime juridique de 98 et non de 2019. Car depuis la révision de 2019 jusqu’à présent, aucun contrat n’a été signé par l’Etat du Sénégal».

Pour permettre aux entreprises nationales de capter les business offerts par le pétrole et le gaz, les banques sont invitées à financer ces activités. Ce pour éviter que les entreprises étrangères ne raflent tout.

Ce panel organisé par la JCI et qui a vu la participation d’éminentes personnalités permettra aux sénégalais de pouvoir «distinguer ce qui est informations fausses et informations vraies» relatifs au pétrole et au gaz. Car selon les panélistes, les ressources naturelles appartiennent au peuple et ils ont droit à l’information.

La JCI est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs qui sont engagés à créer un impact dans leurs communautés. Les citoyens actifs sont des personnes investies dans l’avenir de notre monde. La JCI rassemble des citoyens actifs de tous les secteurs de la société.

Aliou Ngom pour Xibaaru