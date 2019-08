POINT DE PRESSE, PDS : Le MEER a fait face à la presse ce vendredi…Diary Mohamed Baldé

Ce vendredi 23 aout 2019, le Mouvement des Élèves et Etudiants Libéraux a tenu un point de presse aujourd’hui au siège du parti démocratique du Sénégal dans le but d’éclaircir à la population les changements qui se sont opérés au sein du parti par le frère Secrétaire Génèral National, Maitre Abdoulaye Wade.

Franck Daddy Diatta secrétaire général du MEEL, souligne que « le PDS vient de franchir résolument un pas nouveau vers sa grande marche de massification pour la reconquête démocratique et pacifique du pouvoir ».

Dans cet même ordre d’idée, « Sous le signe de l’ouverture de la modernisation, le frère Sécrétaire Général National, Maitre Abdoulaye Wade vient de procéder à des réaménagement importants du secrétaire national qui donneront sans doute au parti Démocratique Sénégalaise (PDS) un nouveau souffle,et le sortir ainsi définitivement d’une gestion clanique d’un petit groupe qui avait fini d’installer notre formation politique dans une désorganisation caractérisée par des centre- performances.

Franck Daddy rappel que c’est vraiment égoïste et injuste de la part des dirigeants comme Oumar Sarr, Amadou Sall et Babacar Gaye qui ont eux à faire des navettes entre Dakar/ DOHA sans que personne ne les indexe, retournent pour ensuite chercher désespérément à faire partir le président wade avant l’heure. De plus le président Wade a aussi tiré les conséquences de la défiance de Oumar Sarr qui a participé au dialogue de Macky Sall contre l’avis du parti et du SGN en lui retirant le poste de Secrétaire Génèral National Adjoint.

Pour en finir le MEER pose 7 questions à Oumar Sarr d’où on peut cité quelques unes :

1-Pour quelle raison Oumar Sarr se bat contre tous pour participer au dialogue de Macky Sall ? Qu’est ce qu’il gagne ?

2- Pourquoi il court après une amnistie de Karim Wade par Macky Sall alors que ce Karim qui n’en veut pas ?

3-Pourquoi Oumar Sarr et ses complices ne veulent pas partager les responsabilités au sein du parti et refusent toute promotion d’autres militant aussi méritants qu’eux ?

4- Pourquoi bloque t-il depuis plusieurs mois toute communication du parti sur les scandales financiers du régime en place ?

Pour conclure, il lance un appel à tous les militants du PDS et les sympathisants à la vigilance et au travail. Il est invite à resserrer les rangs dans la cohésion et la solidarité afin de redynamiser et massifier le parti dans un esprit d’ouverture .

Diary Mohamed Baldé pour Xibaaru