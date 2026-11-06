Police, prisons, droits des détenus…Me Moussa Sarr réinvente les relations entre justice et citoyens

En abolissant la fameuse formule « Affaire vous concernant » et en repensant les conditions de détention, Me Moussa Sarr pose les fondations d’un appareil judiciaire à visage humain. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, le ministre de la Justice transforme les orientations des Assises de la justice en actes tangibles.

En à peine quelques mois d’exercice au sein de l’équipe dirigée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, Me Moussa Sarr, nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice le 1er juin 2026, insuffle une dynamique pragmatique et résolument sociale à l’appareil judiciaire sénégalais. Loin de se limiter à des discours de circonstance, l’éminent avocat du Barreau multiplie les actes concrets pour réconcilier le citoyen avec ses institutions et corriger les tares historiques d’un système souvent jugé trop rigide.

Cette impulsion nouvelle intervient dans un contexte particulier où l’attente populaire est immense. En effet, de telles initiatives se font cruellement attendre depuis la tenue des Assises de la justice, un grand rendez-vous national qui avait diagnostiqué les maux profonds du secteur et exigé une refondation éthique et protectrice des droits fondamentaux.

Parmi les réformes phares impulsées par le nouveau ministre figure en bonne place la protection de la présomption d’innocence et de la dignité dès les premières heures d’une procédure. Une récente circulaire ministérielle a ainsi instruit les procureurs de veiller à ce que les services de police judiciaire abandonnent la formule stéréotypée et anxiogène d’« Affaire vous concernant » sur les convocations, exigeant désormais d’y mentionner clairement la nature précise des faits reprochés.

Dans la même ligne droite protectrice des libertés individuelles, Me Moussa Sarr a rationalisé le champ d’action des officiers de police judiciaire. Il a formellement instruit les parquets de s’assurer que les contentieux de nature purement civile et commerciale ne soient plus dévoyés ou traités dans le cadre de procédures policières coercitives, recentrant ainsi le rôle de la police sur ses missions régaliennes.

L’humanisation voulue par le Garde des Sceaux touche également l’univers carcéral, longtemps gangrené par la surpopulation et des conditions indignes. Une note de service forte a sonné le glas des fouilles systématiques injustifiées, a interdit la pratique avilissante des fouilles à nu tout en garantissant aux détenus le droit de conserver leurs sous-vêtements, et a prescrit l’aménagement d’espaces d’accueil individualisés pour les arrivants.

Dans un souci constant d’inclusivité et d’accessibilité, le ministère a également ordonné et supervisé l’installation de commodités adaptées dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays afin de soulager concrètement les détenus à mobilité réduite. Ces décisions traduisent une volonté manifeste de faire de la prison un lieu d’exécution d’une peine et non un espace de négation de la personne humaine.

Néanmoins, ces avancées salutaires ne doivent pas masquer les chantiers titanesques qui persistent. La question épineuse de la prise en charge des détenus souffrant de troubles mentaux ou en situation de handicap lourd demeure une urgence humanitaire absolue au sein des geôles sénégalaises, nécessitant des structures spécialisées et des alternatives pénitentiaires adaptées.

Les attentes formulées par le passé, notamment dans le sillage des orientations amorcées par ses prédécesseurs, rappellent que la transition vers une justice moderne est un processus de longue haleine. Les citoyens et les organisations de défense des droits humains espèrent que la dynamique actuelle ne s’essoufflera pas et s’étendra à la surpopulation endémique et à la surutilisation de la détention provisoire.

En s’attaquant méthodiquement aux symboles de l’arbitraire et aux conditions matérielles indignes, Me Moussa Sarr démontre qu’une gouvernance judiciaire peut conjuguer fermeté de la loi et empathie républicaine. Le pari est audacieux, mais il redonne corps à cette ambition cardinale : veiller à ce qu’aucun justiciable ne soit effacé de la conscience nationale, quels que soient les actes qui lui sont reprochés.

La rédaction de Xibaaru