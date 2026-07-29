Préparatifs du Gamou 2026 : Le ministre de l’Intérieur appelle au respect des engagements pour une organisation réussie

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar CISSÉ, a présidé, ce lundi 27 juillet 2026, la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou de Tivaouane, édition 2026.

Cette rencontre a réuni les représentants du Khalife général des Tidianes, les membres du Comité d’Organisation au Service de Khalifa Ababacar SY (COSKAS), les autorités administratives et municipales concernées, les forces de défense et de sécurité ainsi que les différents services techniques mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce grand rendez-vous religieux.

À cette occasion, le ministre a salué le travail déjà accompli par les autorités administratives et les différents services impliqués dans les préparatifs. Il les a également exhortés à respecter les engagements pris afin de garantir une organisation exemplaire du Gamou 2026.

Mouhamadou Makhtar CISSÉ a particulièrement insisté sur la nécessité d’assurer une coordination efficace entre tous les acteurs et de veiller à la sécurité des personnes et des biens, afin que les milliers de fidèles attendus à Tivaouane puissent accomplir leur pèlerinage dans les meilleures conditions.