Président-chef de parti : Pape Modou Fall plaide pour un parti présidentiel « au service de la stabilité »

Le président du parti RAVIE, Pape Modou Fall, prend position dans le débat sur le rôle du chef de l’État au sein de sa formation politique. Dans une tribune, il défend l’idée qu’un président de la République peut également diriger son parti, estimant que cette configuration constitue un facteur de stabilité dans les régimes présidentiels africains.

Pour Pape Modou Fall, « loin d’être un risque, la coïncidence entre la magistrature suprême et la direction du parti peut devenir un puissant levier de stabilité institutionnelle et de cohésion nationale ». Il souligne que les réalités politiques africaines diffèrent des modèles parlementaires européens, où une séparation des fonctions est souvent privilégiée.

Selon lui, le parti politique ne se limite pas à une structure électorale. « Le parti politique n’est pas une simple machine à collecter des voix. Il est le premier corps intermédiaire entre le citoyen et l’État », affirme-t-il. À ses yeux, lorsque le chef de l’État dirige également son parti, il dispose « d’un outil de proximité capable de traduire les grandes réformes en actions concrètes sur le terrain ».

Le président de RAVIE estime que le parti présidentiel joue un rôle essentiel de médiation entre les populations et les pouvoirs publics. « Il explique, rassure et remonte les frustrations. Il est le réceptacle des espoirs comme des colères populaires, permettant à l’exécutif d’ajuster sa politique en temps réel », soutient-il.

Sur le plan institutionnel, Pape Modou Fall considère qu’un parti fort constitue un atout pour la gouvernance. « Dans un régime présidentiel, le chef de l’État a besoin d’une majorité parlementaire solide pour gouverner. Un parti structuré et discipliné est le meilleur garant de cette stabilité », écrit-il, estimant qu’il permet « d’éviter les blocages, d’assurer la continuité des réformes et de limiter les crises politiques ».

L’auteur de la tribune précise toutefois que cette force ne doit pas se transformer en instrument de soumission. « Un parti présidentiel digne de ce nom est aussi un espace de formation et de renouvellement. Il prépare la relève, forme les futurs cadres de l’État et nourrit le débat interne », souligne-t-il.

À l’inverse, Pape Modou Fall met en garde contre les difficultés auxquelles pourrait être confronté un chef de l’État dépourvu d’une véritable base partisane. « Les expériences récentes montrent qu’un chef d’État sans assise partisane solide peut rapidement se trouver affaibli », affirme-t-il. Selon lui, « la base partisane n’est pas un boulet, c’est un moteur » qui renforce la légitimité politique du président.

Le président de RAVIE estime que le véritable enjeu réside moins dans le cumul des fonctions que dans la manière dont le parti est dirigé. « Si le parti est muselé, verticalisé et réduit à une cour, il devient un facteur de fragilité. En revanche, s’il est organisé autour des principes de démocratie interne, de débat contradictoire et de respect des libertés, il devient un partenaire stratégique de la gouvernance », affirme-t-il.

Pour Pape Modou Fall, « le tandem formé par le Chef de l’État et son parti est non seulement légitime, mais indispensable pour ancrer les réformes dans la durée et faire face aux défis collectifs ».