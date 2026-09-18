Prouver sa valeur politique…Kiiraay doit impérativement s’imposer face au PASTEF

Après la rupture avec le PASTEF d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Kiiraay-Les Patriotes Républicains abordent une échéance électorale aux enjeux majeurs. Entre affirmation d’une nouvelle identité politique, conquête d’une assise populaire et appréciation de la gouvernance, ce scrutin constituera un premier test pour la formation présidentielle et pourrait redessiner les rapports de force en vue de 2029.

La recomposition du paysage politique sénégalais entre dans une phase cruciale. Après la rupture consommée avec le PASTEF d’Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye et sa nouvelle formation, Kiiraay-Les Patriotes Républicains, s’apprêtent à aborder un rendez-vous électoral déterminant pour l’avenir de son magistère.

Cette élection à venir ne sera pas une simple consultation locale ou législative, mais bien le tout premier test grandeur nature pour le chef de l’État. Ayant fait le choix de s’émanciper du parti qui l’a porté au sommet, Diomaye se retrouve désormais au pied du mur : il doit prouver l’existence d’une véritable assise populaire propre sous la bannière de Kiiraay.

Le défi est immense car l’ombre du PASTEF continue de planer avec force sur l’échiquier politique. Pour le parti présidentiel, remporter ce scrutin n’est plus une option, mais une urgence vitale afin de transformer une légitimité institutionnelle en une légitimité électorale indiscutable.

Une défaite ou un score décevant face au PASTEF enverrait un signal désastreux. Une telle contre-performance confirmerait la thèse de ses opposants : le pouvoir exécutif ne pèserait pas lourd sur la balance face à la puissante machine militante construite par son ancien allié.

Sur le plan stratégique, s’incliner lors de ce premier grand duel électoral fragiliserait prématurément le parti présidentiel. En politique, la perception de la force est centrale, et apparaître en position de faiblesse dès le début de son parcours en solo constituerait une hypothèque majeure sur l’échéance présidentielle de 2029.

Pour Kiiraay-Les Patriotes Républicains, ces élections représentent donc le moment d’affirmer une identité claire et d’imposer un nouveau leadership. Le parti doit convaincre les électeurs qu’il incarne une réelle alternative d’action et qu’il dispose de relais territoriaux capables d’inverser les rapports de force.

Au-delà des calculs d’appareils, Bassirou Diomaye Faye doit apporter la preuve concrète qu’il peut réussir sans l’appareil du PASTEF. Son élection en 2024 avait été largement perçue comme un succès d’équipe et de symbole ; il lui faut désormais démontrer sa capacité personnelle d’attraction et de rassemblement.

Ce scrutin servira également de révélateur sur l’efficacité de la gouvernance engagée depuis son arrivée au pouvoir. Les électeurs sanctionneront ou valideront les premiers résultats de son mandat, évaluant si le projet porté par Kiiraay répond directement aux attentes socio-économiques des populations.

L’enjeu va bien au-delà d’un simple comptage de sièges ou de communes. Dans la perspective de 2029, Kiiraay jouera son autorité politiques et sa survie lors de ce vote : une victoire installerait durablement la présidence Diomaye, tandis qu’un échec face au PASTEF ouvrirait une période d’incertitude dommageable pour le reste de son quinquennat.

La rédaction de Xibaar