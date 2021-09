Lors d’un cours, d’un quiz ou juste par curiosité, peut-être vous est-il déjà arrivé de vous demander quel est le pays le plus riche du monde. Explications.

La richesse possède plusieurs définitions, mais celles-ci ont toutes en commun le facteur « d’abondance ». C’est à la fois le fait de posséder des biens, d’en produire et d’en vendre beaucoup. Au sens économique du terme, le pays le plus riche devrait être celui qui détient la plus grande fortune. Cependant, pour mesurer la richesse d’un pays, plusieurs facteurs peuvent être pris en compte. Certes, l’aspect économique en est la majeure partie, mais d’autres critères plus difficiles à évaluer, comme le bonheur, la santé et le cadre de vie de la population, peuvent impacter cette notion de richesse.

Quels sont les indicateurs d’un pays riche ?

L’indicateur officiel pour calculer la richesse économique d’un pays est le produit intérieur brut (PIB). Celui-ci correspond à la somme des richesses marchandes (ou non) qui ont été produites par un pays sur une année donnée. En théorie, le pays le plus riche du monde devrait donc être celui qui possède le PIB le plus élevé. Toutefois, cet indicateur est de plus en plus contesté. En effet, le PIB n’inclut pas certains aspects majeurs de nos sociétés, comme les inégalités sociales ou encore le bien-être des individus. C’est pourquoi certains préfèrent déterminer la richesse d’un pays grâce à l’IDH (indice de développement humain).

Allant de 0 à 1 (note la plus élevée), cet indice mesure le PIB par habitant, l’espérance de vie, et le niveau d’éducation de la population. Tout récemment, l’ONU lui a même ajouté un critère de mesure de l’impact environnemental du pays.

Les pays les plus riches du monde

Le classement des pays riches s’appuie encore largement sur le montant de leur PIB. En 2021, ce sont les États-Unis qui sont en tête avec un PIB estimé à environ 21 922 milliards de dollars. La deuxième position revient à la Chine (16 493 milliards $) suivie du Japon (5 103 milliards $). La France arrive en 5e place avec un PIB de 2 918 milliards de dollars. En revanche, si l’IDH devient l’indicateur de richesse, le classement des pays par le PNDU (Programme des Nations Unies pour le Développement) est tout autre.

Avec un IDH de 0,985 4, le pays le plus riche du monde en 2020 était la Norvège. La Suisse et l’Irlande prennent respectivement la deuxième (IDH : 0,946) et troisième place (IDH : 0,942). Quant à elle, la France n’arrive alors qu’à la 26e position sur les 189 pays du monde à l’étude.