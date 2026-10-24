Rejet annoncé de la LFR : Kadialy Gassama alerte sur les risques au Sénégal

L’économiste Kadialy Gassama, membre du Secrétariat exécutif et du Bureau politique du Parti socialiste, met en garde contre les conséquences économiques, politiques et sociales d’un éventuel rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) par la majorité parlementaire issue de PASTEF. Il appelle à un sursaut républicain pour préserver la stabilité du pays.

Dans une contribution consacrée à la situation politique et économique du Sénégal, Kadialy Gassama exprime ses inquiétudes face au rejet annoncé du projet de loi de finances rectificative (LFR) déposé à l’Assemblée nationale.

L’économiste inscrit cette perspective dans un contexte marqué, selon lui, par le rejet par le Conseil constitutionnel de plusieurs propositions de lois portant sur des réformes constitutionnelles, organiques et ordinaires pour non-conformité, ainsi que par les controverses entourant les différentes commissions d’enquête parlementaires.

Pour Kadialy Gassama, la perspective d’un rejet de la LFR constitue un sujet de préoccupation, ce texte étant destiné à intégrer les ajustements des prévisions budgétaires en fonction de l’évolution de la conjoncture économique. Il cite notamment les variations des prix de l’énergie et d’autres biens sur le marché mondial.

L’économiste estime qu’un rejet motivé par le respect d’engagements politiques présentés comme souverainistes, sans prise en compte des réalités économiques, pourrait avoir des conséquences sur la situation du pays.

« Ce rejet de la LFR pour des raisons liées au respect des engagements politiques supposés souverainistes, sans tenir compte des réalités économiques tangibles, risque de plonger le pays dans une nouvelle contraction économique après celle de la dette contingente dite dette cachée et de créer de sérieuses incertitudes au plan politique et social », avertit-il.

Face à cette situation, Kadialy Gassama pose la question des réponses à apporter pour prévenir les risques qu’il évoque. Il appelle la classe politique à dépasser les divergences afin de préserver la stabilité nationale.

« Cette menace annoncée d’une déstabilisation certaine exige à tout le moins, un sursaut républicain de la classe politique afin de préserver notre nation de nouvelles crises à la veille d’élections où les enjeux sont importants », soutient-il.