Rejet de la LFR 2026 et blocage budgétaire : KIRAAY Kaffrine dénonce la posture de PASTEF

La situation politique et budgétaire du Sénégal continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Dans une résolution rendue publique mercredi 11 novembre 2026, à l’occasion d’un point de presse, la coordination départementale de KIRAAY de Kaffrine a vivement critiqué le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 et les difficultés rencontrées dans l’examen du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027. La structure dénonce notamment la position du groupe parlementaire PASTEF et met en garde contre les conséquences économiques et sociales de cette situation.

Pour la coordination départementale de KIRAAY, ces événements constituent une source de préoccupation majeure pour la stabilité institutionnelle, la continuité de l’action publique et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales engagées par les autorités. Elle déplore particulièrement le vote défavorable des députés de PASTEF sur le projet de LFR 2026 et considère que les difficultés autour de l’examen de la LFI 2027 prolongent un blocage institutionnel préoccupant.

Tout en reconnaissant le rôle constitutionnel de contrôle et de vote de l’Assemblée nationale, KIRAAY Kaffrine estime que cette prérogative doit s’exercer dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de recherche de l’intérêt général. Pour la coordination, le vote du budget de l’État ne doit pas devenir un terrain de confrontation politique, mais rester un instrument de financement des politiques publiques et de satisfaction des besoins des populations.

La coordination départementale alerte sur les répercussions possibles de cette situation sur plusieurs secteurs essentiels. Elle cite notamment les bourses de sécurité familiale, qui constituent un mécanisme de soutien aux ménages vulnérables, et les investissements dans les infrastructures de base, notamment les routes, les pistes rurales, les écoles, les structures sanitaires et les ouvrages hydrauliques.

KIRAAY Kaffrine évoque également les risques liés à la prise en charge des avancements et des rappels d’arriérés de salaires des travailleurs de l’État, ainsi qu’au respect des engagements contenus dans le Pacte de stabilité sociale. La structure estime que ces questions touchent directement au pouvoir d’achat, à la motivation et aux conditions de vie des agents publics et de leurs familles.

Le maintien des subventions sur l’électricité et l’énergie figure aussi parmi les préoccupations soulevées. Selon la coordination, leur réduction ou leur remise en cause pourrait alourdir les charges des ménages et des entreprises. Elle attire par ailleurs l’attention sur la nécessité de préserver les mécanismes de soutien aux produits et denrées de première nécessité, dans un contexte où de nombreuses familles éprouvent déjà des difficultés à faire face au coût de la vie.

La poursuite des investissements publics et des programmes de développement, indispensables à la création d’emplois et à la réduction des inégalités territoriales, est également présentée comme un enjeu majeur.

Face à cette situation, la coordination départementale de KIRAAY de Kaffrine dénonce ce qu’elle qualifie de posture irresponsable du groupe parlementaire PASTEF dans le traitement des projets de lois budgétaires. Elle regrette que les divergences entre acteurs politiques et institutionnels prennent le dessus sur les préoccupations quotidiennes des Sénégalais, notamment celles des familles vulnérables, des travailleurs, des jeunes et des populations rurales.

La structure réaffirme son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, dans la conduite des réformes économiques, sociales et institutionnelles et la mise en œuvre de la vision « Sénégal 2050 ».

Elle exhorte les députés de la majorité parlementaire à faire preuve de responsabilité et de cohérence dans l’exercice de leur mandat, en privilégiant le dialogue avec le gouvernement et la recherche de solutions constructives. Elle encourage également l’exécutif à poursuivre les efforts de redressement des finances publiques, de protection des couches vulnérables, de valorisation du capital humain et de réalisation des infrastructures structurantes.

KIRAAY Kaffrine appelle l’ensemble des forces politiques et des acteurs institutionnels à placer l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des considérations partisanes et des divergences personnelles.