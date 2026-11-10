Rejet de la LFR : Le Pr El Hadj Malick Kane dénonce « un signe de mépris à l’endroit du peuple »

Le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) par l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions dans la classe politique sénégalaise. Le professeur El Hadj Malick Kane, président du mouvement « Farlu Jotna » et membre de la Coalition APTE, affiliée au président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, y voit le révélateur d’une crise de gouvernance, mais également le signe d’une transition démocratique en cours.

Le Pr Kane critique notamment le refus des autorités de transmettre les documents annexes nécessaires à l’évaluation du projet de LFR. Il considère cette situation comme un manquement aux exigences de transparence dans la gestion des finances publiques.

« La LFR est un vrai signe de mépris à l’endroit du peuple sénégalais. Refuser de transmettre des documents annexes pour l’évaluer démontre un niveau de mentalité de nos dirigeants très décevant et hérité des colons », dénonce-t-il. Selon le président de « Farlu Jotna », cette absence de transparence traduit la persistance de pratiques de gestion qu’il juge incompatibles avec les aspirations des citoyens à une gouvernance vertueuse.

Malgré ses critiques à l’égard des autorités, le professeur El Hadj Malick Kane considère le rejet du texte comme une évolution positive sur le plan démocratique. Il salue le rôle des députés qui, selon lui, ont refusé de valider un projet budgétaire sans disposer de tous les éléments nécessaires à son examen.

« La bonne nouvelle, c’est qu’une transition démocratique est en train de s’opérer. Nous avons des députés courageux qui restent debout et bien déterminés à assumer leur rôle de contrôle », affirme-t-il. Pour le responsable de « Farlu Jotna », cette situation souligne la nécessité de renforcer le rôle de l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’action gouvernementale.

Le Pr Kane appelle à une transformation du fonctionnement des institutions sénégalaises. Il préconise de dépasser une démocratie essentiellement centrée sur les échéances électorales pour promouvoir une « démocratie développementale », orientée vers le progrès économique et social. Cette évolution passerait, selon lui, par un Parlement fort, en mesure de contrebalancer les pouvoirs de l’exécutif et de veiller à ce que les ressources nationales soient exclusivement consacrées à l’intérêt des populations.

Le président de « Farlu Jotna » porte également un regard critique sur les pratiques de certains dirigeants qui se réclament du « patriotisme républicain ». Il dénonce notamment la persistance de fonds politiques qu’il juge opaques, l’utilisation des bourses familiales à des fins de clientélisme politique, ainsi que ce qu’il présente comme un reniement des engagements de rupture. Il reproche notamment au pouvoir de nouer des alliances avec des acteurs politiques issus du système qu’il disait vouloir combattre.

En parallèle de ses activités politiques, le Pr El Hadj Malick Kane met en avant son parcours universitaire et scientifique. Professeur dans le domaine de l’énergie à l’Université des sciences et technologies du canton de Fribourg, en Suisse, il dirige également le Laboratoire de thermique du Smart Living Lab, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Fort de cette expérience, il entend contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique « Sénégal 2050 ». Il considère notamment la transition énergétique, l’indépendance technologique et la rigueur scientifique comme des piliers essentiels de la souveraineté et du développement du pays.