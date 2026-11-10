Rejet de la LFR : Mimi accuse Sonko de vouloir « contrecarrer les plans du gouvernement »

Le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) par la majorité parlementaire continue de susciter des réactions. Invitée de l’émission RFM Matin ce mardi, Aminata « Mimi » Touré a vivement critiqué la décision des députés de Pastef, qu’elle interprète comme une volonté de faire obstacle à l’action du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye.

Pour la superviseure générale de Kiiraay, ce rejet serait directement lié à une volonté d’Ousmane Sonko de contrarier les initiatives du régime. « Ousmane Sonko veut contrecarrer les plans du gouvernement. Malheureusement, tout ce qu’il fait se répercute sur le peuple. Mais il n’en a rien à faire parce qu’il n’est intéressé que par sa propre personne. C’est difficile à croire, mais le rejet du LFR découle d’une irresponsabilité caractérisée », a-t-elle déclaré.

L’ancienne Première ministre estime que Pastef et son leader n’ont fourni aucune explication plausible pour justifier le rejet du texte. Selon elle, cette décision ne serait pas motivée par des considérations liées au contenu de la LFR, mais plutôt par des représailles politiques contre Bassirou Diomaye Faye.

Aminata Touré considère ainsi que la majorité parlementaire aurait rejeté le projet de loi parce que le chef de l’État a choisi de suivre une orientation différente de celle du président de l’Assemblée nationale et leader de Pastef.

Malgré ses critiques, la superviseure générale de Kiiraay dit comprendre le comportement des députés de la majorité parlementaire. Elle estime que ces derniers seraient contraints de suivre les consignes d’Ousmane Sonko, par crainte de perdre leur place sur les listes lors de prochaines élections législatives.

« Ils exécutent les instructions du leader parce qu’ils craignent de ne plus faire partie de la liste en cas de nouvelles élections législatives », a-t-elle affirmé.