Révision constitutionnelle : Des interpellations devant l’Assemblée nationale

La tension est montée d’un cran ce lundi aux abords de l’Assemblée nationale, où plusieurs figures de la société civile et de l’opposition ont été interpellées alors qu’elles manifestaient contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. La mobilisation contre le projet de révision de la Constitution a donné lieu à plusieurs interpellations ce lundi devant le Parlement.

Selon nos informations, le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, a été arrêté par les forces de défense et de sécurité à quelques mètres de l’hémicycle. Il s’était rendu sur place pour exprimer son opposition à la proposition de loi examinée par les députés.

Dans le même temps, des manifestants, parmi lesquels des militants de l’Alliance pour la République (APR), ont été dispersés à l’aide de gaz lacrymogènes.

La vague d’interpellations a également concerné plusieurs membres du collectif Le Peuple, dont Pape Gorgui Ndong et le rappeur Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de « Xrum Xaxx ».

Le coordonnateur national des jeunes de l’APR, Babacar Selle Diagne, a lui aussi été arrêté avant d’être conduit au commissariat de Thionk, selon son entourage.

L’opposant Thierno Bocoum figure également parmi les personnes interpellées au cours de cette mobilisation.

Ces arrestations interviennent dans un contexte de fortes contestations autour de la réforme constitutionnelle. Ces derniers jours, plusieurs responsables politiques et acteurs de la société civile ont demandé au président de l’Assemblée nationale de suspendre l’examen du texte, estimant qu’une concertation nationale plus large était nécessaire avant toute modification de la Constitution.

La situation demeure tendue aux abords de l’Assemblée nationale, où un important dispositif de sécurité a été déployé alors que les députés poursuivent l’examen de la proposition de loi.

Source : Seneweb