Sacré-Cœur : Des talibés se gavent de pâtées pour chiens et chats

Une semaine après les émeutes de la « Résistance » appelée par le leader de l’opposition Ousmane Sonko, les citoyens témoins ou victimes restent toujours traumatisés par les dégâts matériels et les pertes en vies humaines enregistrés lors de ces événements.

Auxquels les grandes surfaces comme « Auchan » ont payé un lourd tribut. En effet, elles ont été attaquées, pillées voire brûlées lors des manifestations. Justement, « Le Témoin » quotidien signale qu’en dehors des dégâts subis par les magasins « Auchan », il y a des risques sanitaires encourus par des centaines d’enfants ignorants et affamés, qui se sont invités dans les pillages.

Tenez ! Au grand magasin « Auchan » sis à côté du lieudit Boulangerie Jaune à Sacré-Cœur, les pillards avaient fini, ce jour-là, de tout emporter : les produits alimentaires, les cosmétiques, les articles électroménagers, les jouets, les fruits, les légumes etc. Soudain, place aux talibés et autres badauds qui se sont rués à leur tour sur les rayons de nourriture pour animaux, regorgeant de produits comme les croquettes, gelées, pâtées, snacks, etc.

Selon un des vigiles d’Auchan, les pauvres garçons se sont régalés des boites de pâtées pour chiens et chats qu’ils ont confondues avec du « Corned-Beef ». Hors du magasin dévasté, plus précisément sur le vaste parking, des enfants de la rue se disputaient des cartons de vin rouge dont ils ignoraient que c’était de l’alcool. « Ils ont ramassé ces produits alcooliques éparpillés partout dans la rue », se désole notre interlocuteur.

Le Témoin