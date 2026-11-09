Saisie de cocaïne à Sangalkam : Le conducteur interpellé

Un accident survenu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026 sur la route nationale numéro 8 (RN8) a conduit à la découverte de 1,725 kg de cocaïne dans un véhicule. Le conducteur, qui aurait reconnu s’adonner au trafic de stupéfiants depuis plusieurs années, a été interpellé par la brigade territoriale de Sangalkam.

Une opération de la brigade territoriale de Sangalkam a permis la saisie de 1,725 kg de cocaïne à la suite d’un accident de la circulation survenu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026 sur la route nationale numéro 8 (RN8).

Le conducteur impliqué dans l’accident a été interpellé pour les besoins de l’enquête. La fouille de son véhicule a permis aux gendarmes de découvrir 151 boulettes de poudre blanche. Les tests effectués par les éléments du Groupe de lutte anti-drogue (GLAD) ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne. La pesée a établi un poids total de 1,725 kilogramme.

Les investigations se sont poursuivies au domicile du mis en cause, situé à Ndiakhirate. La perquisition effectuée sur place a permis de saisir 350 000 FCFA, sept téléphones portables, deux balances numériques ainsi que divers autres objets.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu avoir acquis la drogue auprès d’un fournisseur de nationalité nigériane pour la somme de 15 millions de FCFA.

Il a également déclaré que la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché de la région de Dakar. Selon ses déclarations, il s’adonnerait au trafic de stupéfiants depuis plusieurs années.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les contours de cette affaire et d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.