Saly Sarr reçue par la ministre des Sports après une fin de saison historique

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a reçu en audience, ce jeudi 24 septembre 2026, la triple-sauteuse sénégalaise Saly Sarr, accompagnée du Directeur technique national de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, Pape Serigne Diène. Une rencontre consacrée notamment aux performances remarquables réalisées par la championne au cours d’une fin de saison exceptionnelle.

Saly Sarr a présenté à la ministre les différents trophées remportés ces dernières semaines, marquées par plusieurs succès majeurs sur la scène internationale.

Le 23 août dernier, à Silésie, lors du meeting de la Diamond League, la triple-sauteuse s’est imposée avec un bond de 15,08 mètres, établissant à cette occasion un nouveau record du Sénégal. Quelques jours plus tard, le 4 septembre à Bruxelles, elle a remporté la finale de la Diamond League 2026 avec une performance de 14,96 mètres, devenant ainsi la première athlète sénégalaise à s’adjuger le circuit.

Saly Sarr a ensuite décroché, le 13 septembre à Budapest, le titre du premier World Athletics Ultimate Championship grâce à un saut mesuré à 15,06 mètres.

Championne d’Afrique en titre, l’athlète a également fait part à la ministre de son ambition de poursuivre sur cette dynamique et de continuer à décrocher des médailles pour contribuer au rayonnement du sport sénégalais. À l’issue des échanges, Djirèye Clotilde Coly a chaleureusement félicité Saly Sarr pour ses résultats et salué « la réussite et la fierté » qu’elle représente pour la jeunesse et le sport sénégalais.

La ministre a également assuré la championne de son « soutien total » et de son accompagnement dans la réalisation des objectifs qu’elle s’est fixés.

Cette audience a enfin permis d’examiner les projets présentés par Saly Sarr. La ministre de la Jeunesse et des Sports a réaffirmé l’engagement de son département à œuvrer pour placer les athlètes sénégalais dans des conditions optimales, avec l’objectif de favoriser l’éclosion d’autres talents et de leur permettre de suivre l’exemple de la championne.