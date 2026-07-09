Samuel Sarr gagne son procès contre Cheikh Amar

Le Tribunal correctionnel de Dakar a vidé, ce jeudi 9 juillet 2026, l’affaire opposant l’ancien ministre de l’Énergie, Samuel Sarr, à l’homme d’affaires Cheikh Amadou Amar. Ce jugement met fin à une procédure judiciaire engagée depuis plusieurs années autour d’un différend portant sur une importante somme d’argent.

À l’origine du dossier, une plainte déposée le 15 octobre 2021 par Cheikh Amadou Amar. L’homme d’affaires accusait Samuel Sarr d’abus de confiance, affirmant lui avoir remis 2 milliards de francs CFA. Selon ses déclarations, cette somme devait être transmise à l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, en son nom. Il reprochait à l’ancien ministre de ne pas avoir produit les documents attestant de la remise effective des fonds au destinataire.

Samuel Sarr a toujours rejeté ces accusations. En réponse à la plainte, il avait saisi la justice à son tour en poursuivant Cheikh Amadou Amar pour faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque.

Après examen du dossier, le Tribunal correctionnel de Dakar a prononcé la relaxe de Samuel Sarr des faits qui lui étaient reprochés. Les juges ont également déclaré irrecevables les prétentions de Cheikh Amadou Amar en le déboutant de sa constitution de partie civile.

Le tribunal n’a toutefois pas donné suite aux demandes formulées par Samuel Sarr contre son adversaire. Les demandes reconventionnelles introduites par l’ancien ministre ont également été rejetées.

Par cette décision, la juridiction met un terme à cette affaire judiciaire qui opposait les deux hommes depuis près de cinq ans.