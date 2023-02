Scandale : l’élève agresse s3xuellement son enseignante dans une piscine (vidéo)

Depuis un moment, la vidéo d’un élève et de son enseignante a fait surface sur Twitter. Les images sont devenues virales à cause du caractère s3xuel qui entoure l’action qui s’est déroulée…

Dans ladite vidéo, nous voyons clairement le jeune garçon monté sur son enseignante dans le but d’avoir des rapports intimes avec elle. La dernière qui tentait de se débattre en vain, a vu son slip ôté par l’apprenant.

Tout cela se déroulait apparemment dans une grande piscine. Le garçon tenait la femme comme un lion, son gibier. Mais heureusement, une femme, sans doute la collègue de sa maitresse, est venue retirer l’enfant coller à la victime.

Ce n’est qu’à ce moment qu’elle a pu se libérer. Mais son caleçon est resté perdu quelque part dans l’eau. Elle était nue et les petits enfants autour d’eux, ne cessaient de crier lorsqu’elle nageait pour sortir de l’eau, les fesses dénudées de slip.

Les avis sur le fait sc@ndaleux sont partagés. Alors que certains qualifient l’acte de l’enfant comme une agression s3xuelle, d’autres par contre accusent plutôt l’enseignante qui se serait laissé tripoter. Pour l’heure, nous n’avons aucune information sur ce qui s’est passé avant ce qu’on peut voir dans ladite vidéo.

Regardez plutôt la séquence.

Now in such a scenario you wonder whether you're going to blame the teacher, student or parents.pic.twitter.com/deXDSUpEyF

— Quinamino 🎤👑🇺🇬 (@IanFirminho) January 29, 2023