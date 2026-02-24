À l’heure où la scène internationale est dominée par de grandes puissances aux intérêts souvent divergents, une figure émerge comme un trait d’union indispensable entre les nations. Si de grands leaders président aux destinées des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou de la France, Macky Sall s’est imposé, depuis avril 2024, comme une conscience morale à l’échelle globale. Son leadership, loin d’être un hasard, est le fruit d’une ascension rigoureuse et d’une vision stratégique entamée dès les années 2000.



Dès son accession à la magistrature suprême en 2012, il a théorisé et appliqué la « diplomatie du bon voisinage ». Cette doctrine a non seulement stabilisé les relations avec les pays limitrophes du Sénégal, mais a servi de modèle pour la CEDEAO et l’UEMOA. En portant la voix du continent à la tête de l’Union Africaine, il est devenu l’avocat infatigable de l’Afrique sur les grandes questions de souveraineté, de dette et de développement.



Macky Sall possède cette rare capacité à concilier les positions de la « Triade » traditionnelle avec celles des puissances émergentes et des nations marginalisées. Il est l’interface crédible, acceptée par le Nord et respectée par le Sud. Son rôle décisif de médiateur lors de la crise ukrainienne, sa gestion des grands sommets internationaux et son engagement actuel pour l’adaptation climatique au sein du Centre Mondial sur l’Adaptation (GCA) témoignent d’une stature qui dépasse les frontières continentales.



Sa transition démocratique exemplaire en avril 2024 au Sénégal a fini de convaincre le monde de son attachement indéfectible aux valeurs républicaines et à la stabilité institutionnelle. Par son pragmatisme et son autorité naturelle, il incarne le profil idéal pour porter les réformes nécessaires aux Nations Unies. Le poste de secrétaire général des nations unies n’est pas une fin en soi, l’être ou ne pas l’être est réducteur des enjeux d’une telle mission, il apparait surtout et Macky SALL le perçoit comme tel, un moyen d’action pour un monde meilleur et une planète plus saine et plus propre.



Macky Sall ne brigue pas seulement un poste ; il propose une méthode : celle du dialogue constructif pour une gouvernance mondiale plus juste et inclusive. Pour toutes ces raisons, sa candidature au poste de Secrétaire Général de l’ONU apparaît comme une necessité pour un monde en quête de repères. Son combat sur toutes les tribunes tournent autour de la résilience climatique. Il œuvre pour une transition écologique solidaire, visant à concilier la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète ainsi que la promotion du développement durable.

Au plan économique, sa candidature met en avant une réforme de la gouvernance mondiale

axée sur une réforme du système financier international. À travers le Pacte de Paris (4P), il n’a eu de cesse de plaider pour un accès facile aux financements pour les pays en développement et une restructuration de la dette mondiale. Il mène un combat sans relâche pour renforcer le poids économique du continent africain au sein des instances multilatérales.



Le Président Macky SALL est convaincu que sans stabilité mondiale et une croissance inclusive, il est illusoire de réduire les inégalités et de bâtir un développement humain plus équilibré ; son modèle social porté par le PSE de 2014 à 2024, sert de copie à beaucoup de pays africains pour une équité territotaile et sociale apte à garantir le bien-être aux populations africaines.

Que les autorités de son pays, le Sénégal, ratent le coach en ne soutenant pas sa candidature, attitude déjà tardive que tout le monde retient, il est évident que Macky Sall est déjà in concreto, sur un registre identique à celui de secrétaire général des nations unies ; il est actuellement et sans conteste, le Président du « monde » et l’humanité a raison de promouvoir sa candidature.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique APR Grand Yoff





