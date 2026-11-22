Une coalition d’organisations de la société civile sénégalaise réclament une mise à plat de la politique migratoire ce samedi 22 novembre 2026 à Dakar. Elle demande aussi plus de transparence sur les financements de la coopération. Cette conférence de presse intervient après les naufrages de Lompoul et de Yenne, qui ont fait des dizaines de morts en deux semaines et alors que les arrivées par la mer en Espagne ont bondi de 39 % en 2026.
La Coalition pour la bonne gouvernance migratoire pose le constat : les départs persistent malgré l’intensification des contrôles. L’un des membres de l’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) a demandé le 11 novembre à l’Assemblée nationale une enquête parlementaire sur la politique migratoire depuis 2006… sans réponse pour l’instant.
Parmi les dispositifs à évaluer : les bureaux d’accueil et d’orientation des migrants (Baos). « Les gouvernements qui sont passés ont fait les mêmes annonces et ont eu les mêmes stratégies, affirme Adama Mbengue, de l’ADHA. Stratégie nationale de lutte contre la migration (SNLMI) et Baos ont montrés leurs limites. Pourquoi ne veulent-ils pas les évaluer ? Parce qu’ils savent que s’ils font une évaluation objective, ils vont voir qu’ils ont échoués lamentablement. »
Un autre point d’inquiétude : quatre centres pour migrants secourus en mer, prévus avec l’Union européenne à Saint-Louis, Mbour, au port et à l’aéroport de Dakar. La coalition déplore le manque d’informations sur ce projet et veut que le droit des migrants reste au coeur des politiques.« Dans ces centres, est-ce que les femme seront dans les mêmes lieux que les hommes, demande la juriste Coumba Niasse. Et est-ce que ce sera des centres de détention ? Parce que les candidats à la migration, ce sont des jeunes, des jeunes en quête d’une vie meilleure. Ils ne sont pas dans la même catégorie que les trafiquants. »
Le gouvernement, lui, affiche sa fermeté. Vendredi, à Dakar, le ministre de la Justice, Moussa Sarr, a plaidé pour des sanctions sévères contre les passeurs, et pour une coopération judiciaire renforcée en Afrique de l’Ouest.
Source : RFI
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