Une coalition d’organisations de la société civile sénégalaise réclament une mise à plat de la politique migratoire ce samedi 22 novembre 2026 à Dakar. Elle demande aussi plus de transparence sur les financements de la coopération. Cette conférence de presse intervient après les naufrages de Lompoul et de Yenne, qui ont fait des dizaines de morts en deux semaines et alors que les arrivées par la mer en Espagne ont bondi de 39 % en 2026.

Source : RFI