Sénégal-Gambie : Un accord définitif trouvé sur la délimitation de la frontière commune

Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a annoncé la conclusion d’un accord définitif sur la délimitation de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué, l’institution indique que cette avancée est intervenue « conformément aux hautes instructions de Leurs Excellences, les Chefs d’État de la République du Sénégal et de la République de Gambie, qui ont privilégié le dialogue, la concertation et l’esprit de fraternité », permettant d’aboutir à « une délimitation claire et consensuelle de la frontière entre les deux pays ».

À la suite de cet accord, les opérations conjointes de matérialisation de la frontière reprendront à partir du 15 août 2026. Elles concerneront la partie sud du tracé, de Touba Tranquil – Dar Salam à Saré Yoro Guèye – Jahanka, dans le cadre des travaux de réaffirmation et de densification des bornes frontalières.

Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a salué l’engagement des responsables des deux commissions nationales chargées des frontières, en adressant ses félicitations à l’Honorable Alieu Njie, président de la Commission nationale des frontières de la République de Gambie, ainsi qu’au Général de Division Cheikh M. L. B. Camara, président de la Commission nationale de Gestion des Frontières de la République du Sénégal.

Selon le communiqué, leurs « efforts remarquables » ont permis d’aboutir à cet accord, qui témoigne de la volonté des autorités sénégalaises et gambiennes de privilégier le dialogue et la coopération pour le règlement des questions frontalières.