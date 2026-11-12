Sénégal : La Journée des Armées célébrée le 19 novembre

La Journée dédiée aux Forces armées sénégalaises sera célébrée le jeudi 19 novembre 2026 sur l’ensemble du territoire national. Cette édition sera placée sous le thème : « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective ».

Traditionnellement organisée le 10 novembre, la célébration a été décalée au 19 novembre en raison de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À Dakar, la cérémonie officielle se déroulera au quartier Dial Diop à partir de 8 h 30, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des Armées.

Le programme prévoit une prise d’armes, le baptême des promotions de l’École militaire de santé (EMS) et de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), ainsi que la décoration de militaires blessés en opérations.

La cérémonie sera également marquée par la remise des prix aux lauréats de la deuxième édition du Prix spécial du président de la République pour l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire.

D’autres activités sont prévues, notamment la remise de diplômes aux pupilles de la Nation et un saut parachutiste de démonstration sur le plan d’eau situé sur la façade maritime du camp Dial Diop.

Dans les régions, la Journée des Forces armées sera également célébrée au niveau des différentes zones militaires, sous la responsabilité de leurs commandants respectifs.