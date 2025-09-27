Sénégal : Le chômage élargi recule à 19% au 2ᵉ trimestre 2025

La second trimestre de l’année 2025, le taux de chômage (élargi) a atteint 19,0%. Il est en baisse de 2,6 points de pourcentage par rapport à la même période de 2024 (21,6%), renseigne l’Agence nationale de démographie et de la statistique (Ansd).

La structure signale que le taux de chômage est plus élevé en milieu rural (22,8%) qu’en zone urbaine (16,4%). Selon la tranche d’âge, il est nettement plus élevé chez les jeunes, atteignant 24,0% contre 13,6% chez les adultes.

Pour ce qui est du taux d’emploi, qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler, il est ressorti à 41.7% durant le période. Il a progressé de 0.9% par rapport au deuxième trimestre de l’année 2024 où il était estimé à 40.8% , renseigne la même source reprise par Seneweb.