Serigne Guèye Diop plaide pour un second mandat de Diomaye

Invité de l’émission Jury du dimanche sur iRadio, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, est revenu sur son parcours politique, son rapprochement avec le président Bassirou Diomaye Faye et son implication dans la structuration de Kiraay. Au cours de cet entretien, il a également exprimé son regret d’avoir quitté la mairie de Sandiara après son entrée au gouvernement et défendu la nécessité d’assurer la continuité du pouvoir présidentiel jusqu’en 2034.

Malgré ses responsabilités gouvernementales et son parcours dans le monde industriel, Serigne Guèye Diop garde un attachement particulier à la gestion municipale. Fort de treize victoires électorales qu’il revendique au cours de sa carrière politique, l’ancien maire de Sandiara considère que l’expérience locale constitue une véritable école de formation politique. Elle lui a permis, selon lui, de mesurer les réalités du terrain, entre alliances, rivalités, trahisons et nécessité de faire preuve de courage.

Mais cette expérience reste également associée à un regret : celui d’avoir été contraint de quitter la mairie après sa nomination au gouvernement. Le ministre désapprouve la décision prise sous le premier gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, qui avait demandé aux maires devenus ministres de renoncer à leurs fonctions municipales.

À ses yeux, cette séparation entre responsabilités nationales et locales n’était pas nécessairement la meilleure option. Il estime que le maintien des deux fonctions aurait permis aux ministres de conserver un contact direct avec leurs administrés et de mieux défendre les intérêts de leurs collectivités auprès de l’État. « La fonction de maire vous permet d’être ancré dans votre territoire. Vous pouvez faire beaucoup plus pour votre commune en étant ministre », soutient-il.

Pour Serigne Guèye Diop, certaines responsabilités municipales peuvent être déléguées à l’adjoint au maire sans que le titulaire perde sa légitimité politique ni sa capacité à porter les préoccupations de sa collectivité.

L’entretien a également permis au ministre de revenir sur les circonstances de son rapprochement avec Bassirou Diomaye Faye et son implication dans la nouvelle formation politique présidentielle, Kiraay.

Serigne Guèye Diop situe les origines de cette proximité dans la période précédant le second tour de la présidentielle de 2024. Après l’élimination de sa candidature, plusieurs formations politiques avaient manifesté leur intérêt pour son soutien. Il affirme toutefois avoir reçu un appel personnel de Bassirou Diomaye Faye, alors en détention, qui souhaitait le voir rejoindre sa coalition.

Le candidat aurait notamment été sensible à son expérience dans l’industrie internationale ainsi qu’aux réalisations qu’il revendique à la tête de la commune de Sandiara. Le ministre explique avoir répondu favorablement à cette sollicitation en raison de leur convergence sur les questions de patriotisme et de développement économique.

Cette proximité s’est notamment illustrée lors du meeting organisé au stade Caroline Faye de Mbour pour marquer les deux années de pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Serigne Guèye Diop lui attribue une portée politique particulière : démontrer la capacité de mobilisation du président et rendre visible l’existence d’un soutien populaire autour de sa personne.

Le ministre revendique une mobilisation comprise entre 30 000 et 40 000 personnes. Il souligne également la dimension symbolique du choix du stade Caroline Faye, en rappelant les références historiques attachées à ce lieu ainsi que le parcours scolaire du chef de l’État, qui a obtenu son baccalauréat au lycée de Mbour.

Au-delà de son soutien politique au président de la République, Serigne Guèye Diop révèle jouer un rôle dans l’organisation de Kiraay. Il fait partie des cinq responsables chargés de structurer cette nouvelle formation politique.

Aux côtés d’Aminata Touré, présentée comme superviseure générale, d’Abdourahmane Diouf, chargé de la communication, d’Alioune Sow, responsable des élections, et de Falisseck, chargé de la logistique, il participe au travail d’implantation et de mobilisation du mouvement.

Sa mission consiste notamment à contribuer à l’installation des structures du parti au Sénégal et à l’étranger, à mettre en place des cellules locales, à préparer le congrès et à organiser la vente des cartes de membres.

Le ministre évoque plusieurs déplacements effectués en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Turquie pour travailler à l’implantation de Kiraay auprès des Sénégalais de la diaspora. L’ambition affichée est de bâtir une organisation politique reposant sur un maillage territorial dense, avec des cellules de 50 personnes dans les villages, les communes et les différents départements.

La question de la continuité du pouvoir présidentiel constitue l’un des principaux points de son intervention. Serigne Guèye Diop ne cache pas son souhait de voir Bassirou Diomaye Faye briguer un second mandat et poursuivre son action jusqu’en 2034.

Pour justifier cette position, il met en avant le temps nécessaire à la transformation structurelle d’un pays. À ses yeux, cinq années ne sauraient suffire pour conduire les mutations économiques et industrielles qu’exige le Sénégal. Il s’appuie sur sa propre expérience à Sandiara, où il affirme avoir eu besoin d’une dizaine d’années pour amorcer une transformation économique et sociale.

« On ne peut pas le faire en cinq ans. Il faut au moins que le président aille jusqu’en 2034. Il faut deux mandats pour le faire », déclare-t-il.

Pour le ministre, l’industrialisation, la transformation de l’économie et la création massive d’emplois supposent une continuité dans les politiques publiques. C’est également dans cette perspective qu’il inscrit son engagement dans Kiraay, qu’il présente comme un instrument d’organisation et de mobilisation autour du projet présidentiel.

Entre son expérience municipale à Sandiara, son parcours dans l’industrie et ses nouvelles responsabilités politiques, Serigne Guèye Diop revendique ainsi une double implication : contribuer à la transformation économique du Sénégal et participer à la consolidation de l’assise politique du président Bassirou Diomaye Faye.