Serigne Mbacké Ndiaye continuer de plaider pour l’amnistie de Karim Wade

J’ai suivi mon grand frère et ami Mamadou Diop Decroix qui a dit, lui aussi, que Karim Wade ne veut pas d une amnistie . Je dis lui aussi parce que d’autres l’ont dit mais avec d’autres motivations:

– certains disent que pour affaiblir Ousmane SONKO, il faut amnistier Karim et KHALIFA;

– les Karimistes se battent pour le retour de Karim et sa participation à l’élection présidentielle de 2024 et ceci bien avant l’affaire SONKO, donc ils n’ont pas les mêmes motivations que les premiers cités.

En ce qui me concerne, sans chercher à savoir ce que veut Karim ou ce qu’il ne veut pas, j’ai toujours réclamé une amnistie pour lui. Je suis à l’aise dans ce débat car depuis son arrestation, ma position n’a jamais variée. Quand la justice aura fini de faire son travail que le Président de la République use de ses pouvoirs constitutionnels pour le faire libérer s il est condamné. Certains s’en souviennent peut-être, le jour de sa condamnation, j’avais demandé qu’il soit gracié. J’étais sur un plateau de la tfm à 13h. Un de ses avocats d’avait a l’époque joint au téléphone pour me dire « est-ce que c est Karim qui vous l a demandé. » Ma réponse reste invariable: je défends mes convictions sans l avis de Karim.

Suis un témoin de l histoire. En 1976, quand SENGHOR a fait voter une Loi sur le courants de pensée limitant les partis à quatre, le Pds était obligé de se réclamer du Libéralisme pour se conformer à la Loi et le Parti a failli exploser. Consulte le sage Serigne Cheikh MBACKE Gainde Fatma avait tranché le débat en ces termes : « si tu t appelles Mamadou, on t oblige à prendre le nom de ABLAYE et si ne l acceptes pas tu disparais, acceptes qu’on t appelles ABLAYE. Quand tu seras grand et fort, tu sauras comment faire d autant plus que le nom ne changera pas tes objectifs. » C’est ainsi que le Pds a pu surmonter cette crise.

Alors dans le cas de Karim, qu’on me dise ce qu’il faut faire à défaut d’une amnistie ? Pourra t-il participer à la prochaine élection ? Veulent-ils dire que Karim n’a qu’à attendre l’après Macky ?

C’est quand l’après Macky ? Est-ce que le successeur de Macky sera dans une logique de revisiter le procès de Karim ? Et puis ne l’oublions pas, Karim est dans le milieu des finances internationales et cette condamnation est un blocage. En ce qui me concerne que le Président Macky Sall qui appelle tous les Sénégalais à l’union pour relever les défis a besoin de Karim et de Khalifa Sall.

Telle est ma conviction