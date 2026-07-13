Sonko hausse le ton contre Diomaye Faye à Touba  

En pleine tournée dans le Baol, le président de l’Assemblée nationale et leader de Pastef, Ousmane Sonko, a durci sensiblement son discours à l’égard du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Réuni ce dimanche à Touba, où il a inauguré le siège de Pastef-Touba avant de tenir une conférence sur les enjeux politiques, Sonko est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi de révision constitutionnelle, pour en contester ouvertement le raisonnement.

Après avoir initialement appelé au respect de la décision du 9 juillet, estimant qu’elle « s’impose à tous », Sonko a changé de registre. Il a dénoncé la pratique présidentielle des saisines répétées du Conseil constitutionnel : « Chaque semaine, il va saisir le conseil constitutionnel », a-t-il lancé, accusant le Président de recourir systématiquement à l’arbitrage des Sages pour contrer l’action parlementaire.

Le leader de Pastef a poursuivi en contestant la logique même de l’invalidation : « Le conseil constitutionnel ne peut pas dire que les députés doivent voter des lois qui plaisent au président de la République. » Une charge frontale contre les sept juges, qui avaient fondé leur décision sur des motifs procéduraux, notamment l’absence de ressources compensatoires et le non-respect du vote bloqué. Sonko a conclu par une mise en garde solennelle : « C’est grave ce qui se passe dans ce pays. »