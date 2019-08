Tête à Tête Wade- Clédor sène

Après avoir reçu les députés Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo, et le journaliste Adama Gaye, Me Abdoulaye Wade a longuement échangé hier avec le leader de Claire Vision, Clédor Sène. Pour rappel, ce dernier multiplie les révélations sur les contrats miniers liant le Sénégal à des multinationales tentaculaires. Le 10 août passé, des éléments supposés appartenir à la Division des investigations criminelles auraient opéré une descente chez Clédor. Celui-ci a soutenu avoir refusé de déférer à une supposée convocation de la police.

Wade et Clédor Sène sont tous les deux des protagonistes de l’affaire Me Sèye, du nom de l’ancien vice-président du Conseil constitutionnel assassiné le samedi 15 mai 1993.