Thiaroye : le Sénégal commémore le 81ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais

Le Sénégal a commémoré, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, le 81ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais de Thiaroye, un épisode tragique de l’histoire militaire africaine.

La cérémonie officielle s’est tenue au Cimetière militaire de Thiaroye, en présence de plusieurs hautes personnalités, dont Son Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie, le Président de l’Assemblée nationale du Togo, Komi Sélom Klassou, ainsi que le Vice-Président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné.

À son arrivée, le Président de la République du Sénégal, Chef suprême des Armées, a reçu les honneurs militaires avant de déposer une gerbe en mémoire des soldats africains tués en décembre 1944, après avoir réclamé la juste reconnaissance de leurs droits.

Cette commémoration, empreinte de recueillement et de solennité, a rappelé la nécessité de préserver la vérité historique et de défendre la justice pour ces hommes qui ont combattu pour la liberté.

Leur sacrifice demeure un repère majeur de la conscience nationale et une source d’inspiration pour bâtir une Afrique unie, souveraine et fidèle à son histoire.