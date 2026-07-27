Touba : Diomaye lance les travaux d’un hôpital international Jalibatoul Marakhib – Hijama

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé, ce dimanche à Touba Ngabou, à la pose de la première pierre de l’Hôpital international Jalibatoul Marakhib – Hijama, un projet hospitalier d’un coût de 32 milliards de FCFA réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Implanté sur une superficie de 10 000 m², le futur établissement de santé sera doté de plusieurs services spécialisés, notamment un centre de cancérologie, une unité de cardiologie interventionnelle, un bloc de chirurgie générale et orthopédique, un service de gynécologie-obstétrique, des urgences fonctionnant en continu, un centre d’imagerie médicale ainsi qu’un laboratoire de biologie médicale.

À cette occasion, le chef de l’État a souligné que cette infrastructure s’inscrivait dans les orientations de la Vision Sénégal 2050, qui mise sur la complémentarité entre les investissements privés et l’action publique afin de renforcer les capacités du système de santé national.

Selon la Présidence, ce projet vise notamment à offrir aux populations un plateau technique répondant aux standards internationaux, à réduire le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger et à améliorer l’accès aux soins spécialisés dans le pays.

À terme, l’hôpital devrait desservir les habitants de Touba, de la région de Diourbel et les millions de pèlerins qui affluent chaque année dans la ville sainte à l’occasion du Grand Magal.

Cette cérémonie a marqué la fin de la visite de deux jours du président Bassirou Diomaye Faye à Touba. La veille, le chef de l’État avait rencontré le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avant de se recueillir au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.