Touba : L’Anacim annonce une accalmie des pluies le jour du Magal

À quarante-huit heures du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié un bulletin météorologique spécial faisant état d’un temps instable sur une grande partie du Sénégal avant une amélioration attendue le jour de l’événement religieux.

Selon les prévisions couvrant les journées des 31 juillet et 1er août, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dans plusieurs régions du pays, notamment à l’Est, au Nord-Est, au Sud, dans le Centre ainsi que dans la région de Dakar. Sur la façade maritime, de Dakar à Cap-Skirring en passant par Ziguinchor, des précipitations intermittentes, parfois soutenues, pourraient également être observées.

À Touba et Mbacké, les services météorologiques annoncent des activités pluvio-orageuses de faible à moyenne intensité au cours des après-midi des 31 juillet et 1er août.

En revanche, les conditions météorologiques devraient s’améliorer le jour du Grand Magal. Le ciel restera nuageux sur Touba, mais l’atmosphère sera globalement plus stable. Seules de faibles précipitations pourraient être enregistrées en fin d’après-midi et dans la soirée.

Pour les 2 et 3 août, l’Anacim prévoit une accalmie progressive sur l’ensemble du territoire, même si quelques orages isolés pourraient encore concerner le littoral, le Centre et le Sud du pays.

Au regard de ces prévisions, l’agence appelle les usagers de la route à la prudence, particulièrement sur les axes conduisant à Touba, où les précipitations pourraient réduire la visibilité et rendre la circulation plus délicate.

L’Anacim recommande également aux pèlerins d’anticiper leurs déplacements en tenant compte de l’évolution des conditions météorologiques. Elle invite enfin les populations vivant dans les zones à risque à rester vigilantes face aux éventuelles inondations localisées et à respecter les consignes de sécurité édictées par les autorités.