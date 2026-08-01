Trafic international de véhicules volés : Interpol Dakar démantèle un réseau présumé

Le Bureau central national (BCN) Interpol de Dakar, relevant de la Direction de la Police judiciaire, a annoncé avoir déféré au parquet, le 28 juillet 2026, un individu poursuivi pour association de malfaiteurs et recel de véhicules volés à l’international. Cette opération est le fruit d’une coopération étroite entre les services d’Interpol d’Italie et du Sénégal dans la lutte contre le trafic transfrontalier de véhicules.

L’enquête a été déclenchée le 30 juin 2026 à la suite d’une demande d’assistance adressée par le BCN-Interpol de Rome à son homologue de Dakar. Les autorités italiennes sollicitaient la localisation et l’immobilisation d’un SUV Peugeot 3008 déclaré volé et enregistré dans la base de données internationale des véhicules volés (SMV). Grâce à son système de géolocalisation GPS, le véhicule a pu être localisé sur le territoire sénégalais.

Le 23 juillet 2026, les enquêteurs du BCN Interpol Dakar se sont rendus sur les lieux indiqués par les coordonnées GPS. Au cours de l’intervention, ils ont découvert la Peugeot 3008 recherchée ainsi que six autres véhicules immatriculés en Gambie. Les vérifications effectuées dans la base de données SMV d’Interpol ont révélé que trois de ces automobiles faisaient l’objet de signalements internationaux pour vol.

Les policiers ont alors interpellé un individu qui s’est présenté comme le propriétaire du parking où étaient stationnés les véhicules. Après lui avoir notifié les motifs de l’intervention, ils ont procédé à son arrestation ainsi qu’à la saisie conservatoire des trois véhicules concernés.

Au cours de son audition, le suspect a affirmé avoir acheté les véhicules auprès d’un tiers qu’il présente comme le responsable d’un réseau de trafic transfrontalier. Il a indiqué que les automobiles provenaient d’un pays de la sous-région et avaient été acheminées au Sénégal par son oncle avec l’aide de chauffeurs recrutés pour contourner les contrôles frontaliers. Il a toutefois reconnu avoir transmis sa carte nationale d’identité biométrique et son passeport afin de faciliter les formalités de passage.

Selon les enquêteurs, les éléments recueillis contredisent cette version des faits. Les investigations mettent notamment en évidence un acheminement soigneusement planifié de la Peugeot 3008, ainsi que l’utilisation volontaire des documents d’identité du mis en cause pour les opérations de franchissement des frontières, des faits qui traduisent, selon la Police judiciaire, une implication active dans le fonctionnement du réseau.

Les investigations ont également permis de mettre en lumière un mode opératoire structuré reposant sur une répartition précise des rôles, allant du vol des véhicules à leur acheminement, en passant par la falsification des numéros de châssis, leur stockage et leur remise en circulation. Les enquêteurs estiment que ces éléments caractérisent l’existence d’une organisation criminelle spécialisée dans le trafic international de véhicules.

À l’issue de la procédure, le suspect a été conduit au parquet pour répondre des faits d’association de malfaiteurs et de recel de véhicules volés à l’international. Les trois véhicules saisis, de marques Peugeot 3008, Opel Vauxhall et Alfa Romeo Tonale, ont été immobilisés au siège du service dans le cadre de la poursuite de l’enquête.