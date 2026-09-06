UEFA contre FIFA : La bataille se poursuit sur le terrain judiciaire

Les relations entre la Fédération internationale de football (FIFA) et l’Union des associations européennes de football (UEFA) continuent de se tendre. La FIFA accuse notamment l’instance européenne de mener une « campagne de dénigrement » contre elle et ses dirigeants.

Cette accusation intervient après les requêtes déposées par l’UEFA auprès de tribunaux de trois États américains afin d’obtenir des documents liés à un projet controversé, finalement abandonné, visant à ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Le projet, dévoilé en juillet et soutenu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait suscité une opposition de plusieurs acteurs du football, notamment de l’UEFA. Malgré le retrait du projet, l’instance européenne prépare une action en justice contre Gianni Infantino pour « gestion déloyale » en Suisse.

Dans des documents déposés pour contester les requêtes de l’UEFA, la FIFA estime que ces démarches constituent essentiellement des actes destinés à alimenter la campagne menée contre l’instance mondiale et ses dirigeants.

L’UEFA cherche notamment à obtenir des documents concernant le projet et ses potentiels partenaires, parmi lesquels Thrive Capital, société détenue par l’investisseur américain Joshua Kushner, qui devait jouer un rôle majeur dans le projet.

L’instance européenne a indiqué vouloir déposer une plainte en droit suisse, estimant que l’affaire pouvait être jugée dans ce pays. La FIFA conteste toutefois le droit de l’UEFA à exiger des documents internes en l’absence de procédure pénale et estime également que l’instance européenne n’aurait pas qualité à agir en l’absence de préjudice financier.

La FIFA accuse par ailleurs l’UEFA d’avoir contourné les tribunaux suisses en s’adressant directement à la justice américaine. Elle estime que la divulgation de documents internes, notamment des échanges impliquant Gianni Infantino ainsi que des membres du personnel et des conseillers de la FIFA, pourrait révéler des informations sensibles et confidentielles.

De son côté, l’UEFA estime que le projet aurait permis à Gianni Infantino et à un cercle restreint de proches, dont Joshua Kushner, d’acquérir une participation permanente dans certains actifs de la FIFA et d’en tirer profit, au détriment de l’instance mondiale, de ses membres et d’autres acteurs du football.

Lors de la présentation du projet, l’UEFA avait notamment menacé de boycotter certaines compétitions de la FIFA, dont les différentes Coupes du monde, afin d’obtenir son retrait.

Malgré les appels à la démission, Gianni Infantino reste à la tête de la FIFA et ambitionne d’obtenir un quatrième et dernier mandat en mars 2027, après la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.