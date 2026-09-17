UFOA-A U17 : Le Sénégal s’impose face à la Guinée et file en finale

L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la finale du tournoi UFOA-A U17 après sa large victoire face à la Guinée (3-0), en demi-finale.

Les Lionceaux ont rapidement pris l’avantage grâce à Moussa Ndiaye. Le défenseur central a ouvert le score à la 14ᵉ minute, permettant au Sénégal de mener au terme d’une première période maîtrisée.

Au retour des vestiaires, les jeunes Guinéens ont tenté de réagir et de revenir au score, mais la défense sénégalaise est restée solide face aux offensives adverses.

Le Sénégal a finalement fait le break dans les dernières minutes de la rencontre. À la 84ᵉ minute, Souleymane Commissaire Faye a inscrit le deuxième but des Lionceaux, avant que Cheikh Tidiane Thior ne scelle définitivement le succès sénégalais dans le temps additionnel. Monté aux avant-postes, il a marqué de la tête à la 90ᵉ+1 minute.

Avec cette victoire 3-0, le Sénégal décroche ainsi son billet pour la finale du tournoi UFOA-A U17. Les Lionceaux affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale, qui oppose la Gambie au Liberia.