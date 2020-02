Babacar Fall Ndiaye, un émigré sénégalais vivant en France est en passe de vivre les heures les plus sombres de son existence au niveau de son propre pays. Ce jeune homme de 27 ans habitant aux Parcelles Assainies de Keur Massar (dép.Pikne) se dit escroqué et abusé dans une histoire de convoyage de frigos en provenance du pays de Marianne. Il pointe un doigt accusateur sur la dame Aissatou Samb qui est aidée dans ses manœuvres autoritaires (selon ses propres termes), par son mari de premier substitut du Procureur du Tribunal de Dakar.

«Mon nom, c’est Babacar Fall Ndiaye. Je vis en France où je m’active dans le commerce de voitures et autres matériels ce, depuis quelques temps. On m’avait mis en relation avec la dame Aissatou Samb. Cette dernière détenait par devers elle 57 frigos, une voiture Renauld Clio et 100 autres moteurs. On a alors mené des discussions pour que je lui transporte ces produits au Sénégal. Le marché conclu, j’ai mis à sa disposition la moitié de mon container et l’autre moitié pour moi où j’ai mis un camion, 2 voitures et bien d’autres colis. C’est ainsi qu’on a mis la voiture précitée, quelques 47 frigos (dans le lot des 57) et les 100 moteurs de la femme Aissatou Samb. Il restait, sur ces entrefaites, 10 frigos en France. J’ai pris la précaution de les garder dans mon dépôt en France, sis dans le Département 93. Arrivé au Sénégal, le mari d’Aissatou Samba qui se trouve être le premier substitut du Procureur de la République du Tribunal de Dakar, m’a, ainsi, téléphoné pour m’annoncer l’arrivée du container. Il tomba finalement sur mon père et il lui signifia que le container est bien arrivé et il faut qu’on s’attèle à régler les formalités douanières (l’argent pour le sortir du Port Autonome de Dakar). Informé, je me suis rendu chez lui aux Hann Maristes, accompagné de mon père. Une fois chez lui, j’ai donné un chèque d’1 Million et 1 Million 700 Mille en espèces à l’époux d’Aissatou Samb. Ce dernier nous suppliait d’attendre le lendemain pour aller au Port récupérer le container par ce qu’il prétextait qu’il faisait nuit. Nous avons obtempéré, sans arrière-pensée. Nous sommes alors retournés sur nos pas, le jour d’après et, il nous dit : « Ma femme m’a dit de ne pas vous donner rien tant que les 10 autres frigos restés en France ne sont pas à notre possession. Nous avons pris la sagesse décision d’évaluer la valeur marchande de ces 10 frigos et de rembourser. Il refusa purement et simplement. Il insiste dans le même temps et confisque mon camion et 2 autres voitures appartenant à mes clients plus mes colis ».

Et le tribunal du Commerce hors classe de Dakar se saisit de l’affaire…

«Le mari d’Aissatou Samb, premier substitut du Procureur m’a demandé les papiers. Je refuse ; je les bloque. Il m’a fait une assignation par voie d’un huissier pour que je lui donne le BL original. Ensuite, devant mon entêtement, le tribunal du commerce a fini par me convaincre. J’ai finalement donné le BL. Il l’a pris. Pour quel usage, je ne saurais le dire.»

Escroquerie et abus de confiance :

« J’ai moult fois porté plainte contre la dame Aissatou Samb et son mari pour escroquerie et abus de confiance. En vain. Le couple ne s’inquiète pas. Il abuse de ses pouvoirs pour me dépouiller. Ils utilisent la justice à des fins personnelles. Je suis un jeune sénégalais qui mène ses activités pour vivre. Aujourd’hui, je lance un vibrant appel au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall mais aussi les autorités judiciaires pour qu’il m’aide à régler ce problème. Le régime en place a toujours théorisé une gouvernance vertueuse, un Sénégal pour tous et, à ce jour, la justice ne doit plus suivre les désidératas d’un homme pour porter dommage à d’humbles citoyens. Ces pratiques moyenâgeuses ne doivent plus prospérer dans ce Sénégal de 2020, du 21ème siècle Nous allons également saisir les bonnes volontés, les chefs religieux, les droits-de –l’hommistes, bref, tous les partisans de l’Etat de Droit pour que cette arnaque ne passe pas. »