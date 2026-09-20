Un secteur privé dynamique et compétitif : un levier pour la souveraineté économique (Par Dr Ibra MBAYE)

Le secteur privé apparait au niveau mondial comme un vecteur essentiel de développement économique et social et joue un rôle vital dans la croissance inclusive et le développement durable. En Afrique, il est considéré comme une source essentielle d’emplois, de revenus, de croissance locale, d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté. Au Sénégal, le secteur privé est aujourd’hui au cœur de la stratégie de transformation économique du pays.

Le Sénégal traverse une période économique complexe, caractérisée par un endettement public élevé (132 % du PIB soit environ 25 583 milliards de FCFA en 2025), des déficits jumeaux persistants (déficit budgétaire de 6,44% du PIB soit environ 1 387,5 milliards de francs CFA et déficit du compte courant de 9,2% soit environ 1 205,7 milliards de FCFA en 2025) et une confiance érodée des partenaires. Pourtant, paradoxalement, le pays dispose d’atouts considérables : potentialités des territoires, ressources naturelles (pétrole, gaz, minéraux), une démographie jeune, une diaspora dynamique et des plans de vision ambitieux (SND 2025-2029, Vision 2050). La question centrale n’est pas celle du manque de vision, mais celle d’acteurs économiques forts et dynamiques. Dans cette équation, le secteur privé peut et doit jouer un rôle transformateur et d’architecte de la souveraineté économique.

Le secteur privé forme le socle de l’économie sénégalaise, assurant l’investissement privé et générant ainsi une part significative de l’emploi et de la richesse nationale. Pourtant, leur contribution au développement économique reste en deçà de leur potentiel, entravée par des défis structurels et institutionnels. Dans un contexte marqué par la quête de souveraineté économique, renforcer la compétitivité du secteur privé apparaît comme une priorité stratégique pour réduire la dépendance aux importations, stimuler l’industrialisation et créer des emplois durables.

Les entreprises sénégalaises, bien que omniprésentes dans le paysage économique, évoluent en revanche dans un environnement contraignant. L’informalité dans ce segment les prive d’un accès sécurisé au financement, aux marchés structurés et à un dispositif public d’accompagnement articulé. Le processus de formalisation, souvent perçu comme complexe, chronophage et fiscalement dissuasif, dissuade de nombreux chefs d’entreprises à franchir ce pas pourtant fondamental. Pour faire de la formalisation une réelle opportunité de croissance, il devient indispensable de simplifier les démarches via des plateformes numériques intégrées, de mettre en place des régimes fiscaux progressifs adaptés aux entreprises avec des incitations (baisse de l’impôt sur les sociétés, relèvement de la contribution global unique, exonérations fiscales) et d’intensifier les campagnes d’information sur les bénéfices à long terme de l’enregistrement officiel.

Par ailleurs, la capacité du secteur privé à innover et à monter en gamme demeure limitée. Ce déficit d’innovation s’explique notamment par le faible accès aux outils technologiques, l’absence d’études de marché fiables et une offre de formation technique encore insuffisante. À peine 15 % des entreprises sénégalaises parviennent à différencier leurs produits ou services de manière compétitive sur les marchés locaux ou régionaux. Pour inverser cette tendance, il est crucial de renforcer les passerelles entre les centres de recherche, les universités et les entreprises, en encourageant la co-création, le prototypage, et l’expérimentation à petite échelle. L’appui à la certification qualité, l’adoption d’outils numériques de gestion, et l’accompagnement à la transformation digitale doivent également être érigés en priorités pour booster la productivité.

En outre, l’un des obstacles majeurs à la montée en puissance du secteur privé reste l’accès au financement. Malgré les dispositifs mis en place par l’État et les partenaires techniques et financiers, les entreprises sénégalaises ne bénéficient que d’une fraction minime des prêts bancaires. Cette situation reflète à la fois la frilosité du système financier vis-à-vis de ce segment, souvent perçu comme risqué, et l’absence d’outils d’évaluation adaptés à sa réalité. Les solutions alternatives telles que le crédit-bail, l’affacturage, le microcrédit structuré ou le financement participatif restent encore peu développées. Une mobilisation plus large, incluant la diaspora à travers des instruments ciblés comme les « diaspora bonds », la création de fonds dédiés à l’amorçage et à la croissance, et l’introduction de plateformes nationales de scoring de crédit, s’impose pour combler ce déficit structurel de financement.

Un autre levier essentiel de compétitivité repose sur l’intégration de nos entreprises aux filières stratégiques de production et aux marchés régionaux. Trop souvent, nos entreprises opèrent en marge des chaînes de valeurs dominantes, notamment dans l’agriculture, l’industrie légère ou les énergies renouvelables. Ce cloisonnement limite leur potentiel de croissance, leur visibilité et leur capacité à exporter. Le développement de clusters sectoriels régionaux, dotés d’infrastructures de production, de services mutualisés et de normes harmonisées, permettrait non seulement d’augmenter la valeur ajoutée locale, mais aussi de préparer nos entreprises à profiter pleinement des opportunités offertes par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Encore faut-il que ces entreprises soient accompagnées dans l’adaptation aux standards internationaux, la maîtrise des procédures commerciales et l’intelligence économique régionale.

L’environnement institutionnel constitue en sus un facteur déterminant de performance du secteur privé national. Trop souvent, les politiques de soutien aux entreprises souffrent d’un manque de coordination entre les différents acteurs publics et privés. Les programmes d’appui, bien que nombreux, manquent parfois de lisibilité et de cohérence, réduisant leur impact. La mise en place d’un comité national de pilotage des politiques d’appui au secteur privé, chargé d’assurer l’alignement des stratégies, de mutualiser les ressources et d’évaluer les résultats, apparaît aujourd’hui comme une nécessité. La professionnalisation des structures d’accompagnement, la consolidation d’un référentiel unique d’intervention, ainsi que l’adoption de mesures fiscales incitatives ciblées renforcerait l’efficacité de l’action publique.

Le cadre d’appui au secteur privé souffre également d’un manque de cohérence et de lisibilité. La multiplicité des structures d’accompagnement qu’elles soient publiques, parapubliques ou issues de partenariats engendre des redondances, des conflits de compétence et une dispersion des ressources. Malgré la mise en place de plusieurs agences, l’absence de coordination entre ces entités nuit à l’efficacité globale du dispositif. Les entreprises sénégalaises, souvent peu informées, peinent à identifier les services disponibles et à naviguer dans un écosystème trop fragmenté. Une réforme structurelle s’impose, inspirée d’expériences internationales réussies comme celle de la Malaisie ou de l’Île Maurice, avec la création d’un guichet unique ou d’agences centrales intégrée assurant à la fois la coordination stratégique, la rationalisation des interventions, et l’optimisation des ressources au service des entreprises.

Enfin, l’accès des entreprises locales à la commande publique reste un enjeu central. Alors même que l’État est le principal donneur d’ordre du pays, nos entreprises notamment les PME rencontrent d’importantes difficultés pour accéder à ce levier de croissance. La lourdeur des procédures, les exigences en matière de garanties financières, la technicité des dossiers ou encore l’absence d’antécédents dans les marchés similaires sont autant de barrières qui limitent leur participation. Bien que des mesures aient été introduites dans le code des marchés publics pour favoriser la sous-traitance aux PME voir même la co-traitance et introduire un système de préférences, leur mise en œuvre demeure timide. Pour transformer la commande publique en véritable moteur de croissance pour les entreprises locales, il faudrait renforcer la formation sur les procédures, de vulgariser les opportunités existantes, d’encourager la constitution de groupements, et d’institutionnaliser un quota de contenu local. Cela suppose également une meilleure structuration administrative et financière de nos entreprises, appuyée par des dispositifs ciblés de préparation à la commande publique.

Il urge pour l’État par ailleurs, de finaliser des textes d’application du code des investissements de 2025 ainsi que du nouveau cadre relatif aux partenariats public-privé (PPP) ainsi de renforcer la sécurité juridique des investisseurs, d’améliorer la prévisibilité de l’environnement des affaires et de faciliter la mobilisation des capitaux privés. Dans le même ordre d’idée, le secteur privé doit davantage s’impliquer à toutes les réformes économiques notamment le code général des impôts et le code général des douanes et la loi d’orientation sur le patriotisme pour assurer leur appropriation et leur efficacité.

Le secteur privé national incarne l’avenir économique du Sénégal. Leur compétitivité est indissociable d’une vision intégrée qui associe formalisation simplifiée, innovation accessible, financement inclusif et intégration stratégique dans les marchés locaux, régionaux et mondiaux. Accroître sa performance, c’est poser les bases d’une économie souveraine, plus résiliente face aux chocs exogènes, capable de créer des emplois décents, de produire localement les biens et services essentiels, et de projeter son expertise à l’international. Il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer son rôle central dans les stratégies nationales de développement. Faire émerger un secteur privé fort, dynamique, compétitif et résilient n’est pas une option, mais un impératif pour bâtir le Sénégal de demain.

Dr Ibra MBAYE

Économiste

Expert en développement du secteur privé