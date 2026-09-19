Vieira reçu par la ministre des Sports : les ambitions du sélectionneur au menu des échanges

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a reçu en audience, vendredi 18 septembre 2026, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Patrick Vieira. Le technicien français était accompagné du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, et du secrétaire général de la Fédération, Abdoulaye Seydou Sow.

Cette rencontre a permis à Patrick Vieira de présenter à la tutelle ses ambitions à la tête des Lions de la Teranga, ainsi que sa volonté de mettre son expérience et son expertise au service des performances de l’équipe nationale et du développement du football sénégalais.

Souhaitant la bienvenue au nouveau sélectionneur, la ministre lui a adressé ses félicitations et réaffirmé la disponibilité de son département à l’accompagner dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

Djirèye Clotilde Coly a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre la tutelle et la Fédération sénégalaise de football, dans un cadre fondé sur la responsabilité, la redevabilité et la bonne gouvernance. Cette collaboration doit contribuer à créer un environnement stable et propice à la performance ainsi qu’au développement durable du football national.

Patrick Vieira a, pour sa part, exprimé sa fierté de servir le Sénégal et sa détermination à mettre son expérience et ses compétences au service de l’équipe nationale. « Vous pouvez compter sur moi », a-t-il déclaré.

Le président de la FSF a également réaffirmé la disponibilité de la Fédération à accompagner le nouveau sélectionneur dans sa mission. Il a rappelé à cette occasion le rôle de l’État, présenté comme le premier bailleur de l’équipe nationale masculine de football, dans l’accompagnement des Lions.

Patrick Vieira et son équipe se tournent désormais vers les prochaines échéances internationales. Le Sénégal affrontera le Mozambique le 25 septembre et l’Éthiopie le 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, avant de rencontrer les Comores le 4 octobre à Marseille.

La ministre a souhaité plein succès au nouveau sélectionneur et à l’équipe nationale pour ces prochaines rencontres.