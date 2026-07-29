Visite de Diomaye au Mali : Mankeur Ndiaye salue un geste de solidarité régionale

L’ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur du Sénégal au Mali, Mankeur Ndiaye, a salué la visite effectuée ce 28 juillet 2026 par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Mali.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il estime que cette visite intervient à un moment où le Mali « a besoin du soutien et de la solidarité régionale ». Mankeur Ndiaye a rappelé son expérience diplomatique à Bamako entre 2010 et 2012, période marquée par le coup d’État contre le Président Amadou Toumani Touré (ATT).

Il a également évoqué le rôle joué par le Sénégal lors de cette crise, rappelant que le Président ATT avait trouvé refuge dans sa résidence avant d’être évacué vers Dakar grâce à l’avion de commandement dépêché par le Président Macky Sall, dans un contexte qu’il qualifie d’« extrêmement difficile ».