Voici ce qui a perdu le ministre Abdou Karim Fofana

A DIEU LE MINISTRE ABDOU KARIM FOFONA (AKF)

Voilà un Ministre TROP suffisant

Depuis sa nomination, AKF ne s’est sacrifié à la tradition républicaine, qui veut tout nouveau Ministre visite ses services pour décliner sa feuille de route et faire la connaissance de ses agents.

Le ministre AKF avait délocalisé ses bureaux à Point E ou cité Gorgui, il a préféré travailler avec ses nouveaux collaborateurs qui sont novices en matière de l’habitat au Sénégal et des soi-disant cabinet privés ; ce sont eux qui ont préparé le conseil présidentiel avec des diapositifs qui ont couté des millions de francs tout en ignorant l’ensemble des techniciens du Ministre.

Et tous ces démarches ont abouti à un échec total d’où son limogeage parque ignorant le degré des renseignements généraux du Président de la République.

Depuis avril 2019, il n’a posé aucune brique constituant le programme des 100.000 Logements alors que le Président lui avait insinué 20.000 logements par année : un retard de presque 2ans.

AKF était plutôt préoccupé par la politique, d’abord la Mairie de Point E et Dakar ensuite future Président de la République. Il a procédé au recrutement de plus de 150 contractuels venus de sa commune qui perçoivent 3 fois plus que les agents étatiques et passent tout leur temps à surfer ou s’absenter une manière de caser sa clientèle politique. Il s’est précipité de signer pèle mêle de contrat même à la veille de son départ pour les ventiler à la SAFRU, au FHS, Zéro déchet, PFT, PAOHS…

L’un de ses agents contractuels nommé gestionnaire dans une direction s’est enfuit pour avoir falsifier des signatures sur des chèques trésors portant des millions ; AKF avait plus de considérions aux agents contractuels que les agents étatiques qui ont capitalisé une expérience de 15 à 20 ans dans le secteur de l’habitat.

Le nouveau Ministre doit proposer des audits d’abord sur le personnel et résilier tous ces contrats promulgués par le Ministre et ses DG, ensuite nommer un Inspecteur des affaires Administratives et Financières pour l’arbitrage le contrôle et le suivi équilibré du budget ministériel. Le Ministère a un budget de 75 Milliards par an pour n’avoir aucun résultat vérifiable sur le terrain. Les comptes de dépôt qui constituent des vaches laitières aux autorités…VERIFIER LES COMPTES.

La DGUA dirigée par L’inamovible et l’indéboulonnable Omar Tobago SOW compte à elle seule plus de 70% du budget total du Ministère au détriment de certaines Directions techniques. Cet arbitrage budgétaire est le fruit d’un clan qui s’enrichit exponentiellement au détriment du Ministère, et tant que ce système n’est pas complément banni, la politique de l’habitat ne pourra pas prospérer. L’arbitrage budgétaire est basé sur le copinage et de la magouille par le biais des services de la DAGE.

Pourquoi les programme de construction sont confiés à la DGUA au détriment de la Direction de Construction ? ainsi de suite…. L’arbitrage budgétaire doit se faire selon les attributions de chaque Direction pour permettre au Ministère d’atteindre ses objectifs.

Le nouveau Ministre Abdoulaye Saydou Sow (A2S) doit opérer un changement profond et se séparer de cette ancienne équipe qui a montré sa limite avec AKF pour faire la promotion interne des ingénieurs et des techniciens……VIVEMENT MULHP (Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique)