Voici la star qui fait huit fois l’amour par jour (photo)

Une star des réseaux sociaux a fait une confidence sur sa sexualité. Elle a une sexualité débordante.

Shannon Singh, il s’agit d’elle, a révélé des secrets sur sa vie intime. Des révélations qui laissent sans voix. La star de l’émission de téléréalité « love stand » a dit, dans une publication, son addiction au sexe. « je suis active sexuellement, j’ai des relations sexuelles huit fois par jour. Pas tout les jours mais j’ai fais l’amour le matin hier, puis dans les toilettes, puis l’après-midi. J’aime beaucoup le rude et le dur . j’aime bien ça brutal et j’aime un peu le sexe matinal. Je l’aime », a-t-elle révélé.

Sur la même lancé, la star, originaire de Fife, en Écosse, a avoué avoir perdu très jeune sa virginité avant même de devenir mannequin glamour. Acte qu’elle regrette à ce jour.

« j’ai perdu ma virginité assez jeune. J’ai toujours été mature pour mon âge. Je regrette de l’avoir perdu si jeune. Mais j’ai été sexuellement active dès mon plus jeune âge. J’ai toujours été très confiante. Quand j’ai commencé à faire du glamour, mon Instagram était tellement torride. J’avais l’habitude d’avoir des photos seins nus avec un mamelon censuré. Je pense que le contenu sexy est stimulant. Je ne fais plus ces photos car j’essaie d’être plus commercial. Je n’ai jamais fait de nu. Tu as du glamour et tu as du porno » ,a -t-elle expliqué.

Shannon Singh est une jeune star influenceuse écossaise de 22 ans.