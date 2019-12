Voici les plus gros seins du monde (photos)

Cette Allemande est la femme qui a les plus gros seins du monde !

Une femme aux gros seins : les plus gros du monde !

Dans la course aux plus gros seins du monde, il semble que cette Allemande soit la championne du monde…Du moins c’est ce qu’elle revendique. Et son témoignage est tout à fait crédible puisque chacun de ses seins ne pèse pas moins de 9kg. Cette poitrine n’est évidemment pas naturelle, il n’y a pas moins de 10 litres de solution saline dedans…Vous vous interrogez sans doute sur sa taille de soutien-gorges non ? Cette dame fait du 85Z… Avouez, ne nous pensiez même pas que cette taille de bonnet existait n’est-ce pas ? Fière de cette opulente poitrine, Mayra Hills, 33 ans raconte sur Twitter les aventures de ses seins : « Mes seins ont leur vie propre. Quand ils commencent à bouger, le reste de mon corps n’a plus qu’à suivre. » Elle raconte également avoir cassé 3 soutiens-gorge lors d’un cours de zumba…On se demande tout de même comment elle arrive à zumber avec une telle poitrine ? Toutefois, on ne peine pas à la croire quand elle dit qu’elle est totalement dépendante de ses seins pour ses mouvements. Mais au-delà de cet aspect risible et spectaculaire, on se demande si ce n’est pas dangereux pour la santé de Mayra d’en être arrivée là ? Sa vie ne doit pas être facile au quotidien, une opulente poitrine peut être un sacré handicap.

Des gros seins : une mode, une vraie chance ?

Les avis sont très partagés sur le sujet. De nombreuses femmes complexent au sujet de la taille de leur poitrine. La société a souvent fait l’éloge des femmes à la poitrine opulente comme si avoir des gros seins était une fin en soi. Or que vous ayez des petits ou des gros seins ne définit en rien qui vous êtes. Pourtant, chaque jour, de nombreuses femmes ont recours à la chirurgie pour avoir de plus gros seins. On ne compte plus le nombre de femmes qui ont opté pour l’augmentation mammaire. Malheureusement, certaines ne savent pas s’arrêter et arrivent à des tailles de bonnet impressionnantes. Mayra en est le parfait exemple.

Pourtant, avoir une grosse poitrine n’est pas aussi formidable que cela. Et ça, bien des femmes semblent ne pas en avoir conscience avant de se lancer dans une opération. Des trop gros seins peuvent être gênants au quotidien pour s’habiller ou encore pour le dos. Imaginez le poids que Mayra se transporte chaque jour. C’est comme si elle portait un sac à dos de 18kilos devant elle toute la journée et toute la nuit.

Mayra n’a également pas beaucoup de choix pour dormir non plus. En bref, vouloir des gros seins à tout prix ne doit pas vous faire perdre la raison. Les augmentations mammaires sont des opérations lourdes, coûteuses et des gros seins ne vous rendront pas forcément plus heureuse. Les diktats de la mode ne cessent de mettre en avant des stéréotypes : minces, avec des gros seins, comme ceci, comme cela. Apprenez à vous aimer telle que vous êtes, une taille de bonnet n’a jamais rendu quelqu’un épanoui.