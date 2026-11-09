Zac Mbao : Un homme arrêté pour tentative de viol sur trois élèves

Le suspect aurait pénétré de nuit dans l’internat d’une école coranique où dormaient plusieurs pensionnaires âgés de 12 ans. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur, acte contre nature et tentative de viol sur mineurs de moins de 13 ans.

Le commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a interpellé, le vendredi 6 novembre 2026, un individu soupçonné d’attentat à la pudeur, d’acte contre nature et de tentative de viol sur des mineurs de moins de 13 ans.

L’intervention des policiers fait suite au signalement du responsable d’une école coranique de la localité, qui a conduit le suspect au poste de police.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés le même jour, aux environs de 4 heures du matin. Le mis en cause aurait escaladé le mur d’enceinte de l’établissement pour accéder à la terrasse de l’internat, où dormaient les pensionnaires, tous âgés de 12 ans.

Il se serait ensuite introduit sous une moustiquaire abritant plusieurs élèves et aurait tenté, à trois reprises, de leur enlever leurs sous-vêtements dans le but de les pénétrer.

Lors de leurs auditions, en présence de leur maître coranique, les trois garçons ont déclaré que le suspect leur avait effectivement enlevé leurs culottes, sans toutefois parvenir à les pénétrer.

Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir escaladé le mur de l’école pour accéder à la terrasse. Il a toutefois affirmé qu’il était sous l’emprise de l’alcool et qu’il recherchait un dortoir.

À l’issue de son interpellation, il a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent.