117 migrants ouest-africains secourus en mer au large du Maroc

Au moins 117 migrants ouest-africains qui tentaient de rejoindre les Îles Canaries, en Espagne, ont été secourus jeudi 3 septembre 2026 par la marine royale marocaine. Ils se trouvaient à bord d’une pirogue partie de la Gambie, selon les autorités marocaines, citées par l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le groupe est composé de 84 ressortissants gambiens, 24 Sierra-Léonais, 7 Sénégalais et 2 Maliens, ont précisé les autorités du royaume chérifien.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les migrants auraient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 26 au 27 août à bord de la pirogue, avant d’être secourus plusieurs jours plus tard en mer par les forces navales marocaines.

Les autorités marocaines poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances précises du départ et du voyage de ces migrants qui tentaient de rallier les Îles Canaries.