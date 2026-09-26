24e anniversaire du Joola : Le Premier ministre à Ziguinchor

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô est arrivé ce samedi 26 septembre 2026 à Ziguinchor pour présider la cérémonie officielle marquant le 24e anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola », qui avait coûté la vie à 1 863 personnes, selon le bilan officiel.

Accueilli à sa descente d’avion par les autorités locales, le chef du gouvernement a entamé une journée de recueillement consacrée à la mémoire des victimes. Il s’est notamment rendu au cimetière de Kanténe, où une gerbe de fleurs a été déposée en hommage aux disparus, avant des prières dédiées à leur mémoire.

À l’aéroport de Ziguinchor, le Premier ministre a été accueilli par le gouverneur de la région, Mor Talla Tine, accompagné d’une importante délégation composée de responsables administratifs, militaires et religieux.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière de Kanténe, où reposent une partie des victimes du naufrage. Dans une atmosphère solennelle, une gerbe de fleurs y a été déposée et des prières ont été formulées en mémoire des 1 863 disparus officiellement recensés.

Cette étape de recueillement a marqué le début de la journée commémorative, avant la cérémonie officielle prévue au Musée-Mémorial du Joola.

Accompagné de plusieurs ministres et collaborateurs, le Premier ministre devait présider la cérémonie officielle et délivrer un message consacré à la mémoire et à la responsabilité.

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a souligné la portée de cette commémoration, estimant qu’elle constitue « l’occasion de rappeler à chacun le devoir de se souvenir des disparus, mais aussi de renforcer ce qui est le plus correct pour la République, le plus sécurisé pour la République et le plus sûr ».

La commémoration a également été marquée par la mobilisation des communautés religieuses et coutumières. Les imams de Ziguinchor avaient lancé un appel à des prières collectives, tandis que l’Église avait annoncé des offices dédiés aux victimes.