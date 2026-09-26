24e anniversaire du naufrage du Joola : Le Mémorial de Ziguinchor veut renforcer le devoir de mémoire

À l’occasion du 24e anniversaire du naufrage du « Joola », le Sénégal rend hommage aux 1 863 victimes de la catastrophe. Dans un entretien accordé au Soleil, Sokhna Gaye Fall, administratrice du Mémorial du « Joola », revient sur la vocation de cet édifice implanté à Ziguinchor et sur les ambitions qui entourent ce lieu de mémoire.

L’implantation du Mémorial à Ziguinchor répond à une exigence mémorielle. La région compte à elle seule 971 victimes parmi les 1 863 personnes officiellement recensées.

Pour Sokhna Gaye Fall, le Mémorial ne doit cependant pas se limiter à un lieu de recueillement. Il doit également jouer un rôle dans la transmission de l’histoire du naufrage et dans l’apprentissage. « Le Mémorial dépasse ainsi la simple fonction de sanctuaire mémoriel pour devenir un véritable espace de transmission et d’apprentissage », souligne-t-elle.

Depuis son ouverture, le site accueille progressivement des visiteurs venus de différents horizons. Entre décembre 2025 et septembre 2026, près de trente nationalités ont franchi les portes du Mémorial. Pour son administratrice, cette fréquentation témoigne du rayonnement progressif du site et de son potentiel à contribuer au développement de la région.

À l’occasion de cette 24e commémoration, le Mémorial entend notamment accorder une place centrale à la liste nominative des victimes, jusque-là disponible sous forme virtuelle. Le travail de collecte et d’enrichissement des collections doit également se poursuivre. Le site conserve déjà plusieurs pièces majeures, parmi lesquelles les deux hélices du « Joola », qui pèsent environ une tonne chacune.

L’ambition affichée est désormais de faire du Mémorial un véritable lieu de référence sur l’histoire du naufrage. « Pour nourrir ce devoir de mémoire et de vérité, notre exposition doit continuer à davantage s’enrichir et se documenter », insiste Sokhna Gaye Fall.